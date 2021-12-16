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У центрі Києва провалився асфальт: внизу виявився підвал історичної садиби (фото)

Автор: Роман Мирончук

У центрі Києва у дворі будинку провалився асфальт. При цьому під ним опинився підвал садиби початку ХІХ століття. Знахідку виявили за адресою вулиця Мала Житомирська 16/3.

Про це повідомляє археолог Тимур Бобровський на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік також опублікував фотографію провалу, в якому видно старовинний підвал.

У центрі Києва провалився асфальт (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

Спочатку він сумнівався в його віці, але в коментарях під фото експерт Київського науково-методичного центру з охорони пам'яток Олена Мокроусова зазначила, що це підвали садиби початку XIX століття.

"Це підвали у дворі садиби, дровяники частіше, таких багато було в міських садибах. Вони часто згадуються в описах майна/максимально використовували площу ділянки. Забудова самої садиби - початок ХХ століття, отже, і підвали тих часів", - написала Мокроусова.

Експерт також зазначила, що будинки садиби - пам'ятки місцевого значення.

Нагадаємо, що в Туреччині археологи виявили стародавній палац, якому понад дев'ять століть. Величезна будова була знайдена в історичній провінції Шанліурфа.

Раніше під Тернополем виявили поховання древніх людей. Попереднє вивчення останків показало, що поховання може відноситися з IV-III тисячоліття до нашої ери.

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Київ