У центрі Києва провалився асфальт: внизу виявився підвал історичної садиби (фото)

У центрі Києва у дворі будинку провалився асфальт. При цьому під ним опинився підвал садиби початку ХІХ століття. Знахідку виявили за адресою вулиця Мала Житомирська 16/3.
Про це повідомляє археолог Тимур Бобровський на своїй сторінці в Facebook.
Чоловік також опублікував фотографію провалу, в якому видно старовинний підвал.
У центрі Києва провалився асфальт (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)
Спочатку він сумнівався в його віці, але в коментарях під фото експерт Київського науково-методичного центру з охорони пам'яток Олена Мокроусова зазначила, що це підвали садиби початку XIX століття.
"Це підвали у дворі садиби, дровяники частіше, таких багато було в міських садибах. Вони часто згадуються в описах майна/максимально використовували площу ділянки. Забудова самої садиби - початок ХХ століття, отже, і підвали тих часів", - написала Мокроусова.
Експерт також зазначила, що будинки садиби - пам'ятки місцевого значення.
Нагадаємо, що в Туреччині археологи виявили стародавній палац, якому понад дев'ять століть. Величезна будова була знайдена в історичній провінції Шанліурфа.
Раніше під Тернополем виявили поховання древніх людей. Попереднє вивчення останків показало, що поховання може відноситися з IV-III тисячоліття до нашої ери.