В Турции археологи обнаружили древний дворец, которому более девяти столетий

В Турции археологи раскопали древний дворец Харран, которому более 900 лет. Огромное строение было обнаружено в исторической провинции Шанлиурфа, на востоке страны.

Археологи во время раскопок в исторической провинции Шанлиурфа, которая отнесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, обнаружили уникальный древний дворец.

Это здание является одним из редких сооружений в 3 этажа, и он чудом прекрасно сохранился на протяжении почти девяти столетий.

Как рассказал руководитель раскопок, доктор Мехмет Енал, здание было обнаружено на месте исторических останков Восточной Римской империи.

Сначала во время раскопок наткнулись на детали от главных ворот дворца, потом на ванны и оборонительные башни, а потом добрались и до самих комнат.

Работа над раскопками здания еще продолжается, но уже сейчас видно, что во дворце было множество комнат.

"Сейчас раскопки проводятся в зале второго этажа Харранского дворца. Внутри зала было засыпано землей приблизительно на 7 метров. В этом году в ходе раскопок мы расчистили этот зал", - подчеркнул Мехмет Енал.

В Турции обнаружили дворец, которому более 9 столетий

Он рассказал, что дворец Харрат был сожжен в 1272 году монголами. Однако люди постоянно возвращались в это место и начинали снова использовать поселение. Часть помещений была скрыта под новыми слоями.

Во дворце есть участки, куда археологи еще не смогли добраться. Но именно они должны раскрыть загадку этого строения и указать на точный период его постройки.

"Путешественники говорят, что храмы сабинианцы находятся внутри этого замка на втором и третьем этажах. До сих пор мы не могли найти следов храма сабинианцев, кроме рельефов львов, собак и птиц. Там есть первый этаж замка, куда пока нельзя попасть, и мы думаем, что там могут быть следы Храма Сабинианов или Храма Греха", - подчеркнул руководитель раскопок.

В будущем власти собираются превратить этот дворец в музей и центр науки.