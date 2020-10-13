В центре Киева произошла погоня со стрельбой: видео задержания дерзких грабителей

В Киеве задержали опасных грабителей
В центре города спецназовцы КОРД задержали двух граждан Грузии за ограбление с применением оружия. Ранее грабители уже неоднократно задерживались, но суд их почему-то выпускал.
Момент задержания рецидивистов попал на камеры видеонаблюдения, которые установлены на Крещатике. Видео задержания преступников опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Вдалося дістати відео затримання грузинських бандитів з найбільш вдалого ракурсу - з камери відеоспостереження. Раніше...Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 13 жовтня 2020 р.
Видео задержания преступников (видео: facebook.com/KyivOperativ)
На видео видно, что автомобиль Ford уходил от погони и ехал на большой скорости, но в центре образовалась пробка, поэтому преступники не смогли проехать.
Задержания преступников в Киеве (фото: npu.gov.ua)
Во время задержания злоумышленники пытались убежать и протаранили четыре авто.
UPD: як нам стало відомо, у центрі міста спецпризначенці КОРД-у затримали двох громадян Грузії за пограбування із...Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 13 жовтня 2020 р.
Видео задержания преступников (видео: facebook.com/KyivOperativ)
По словам полиции, преступников задержали после того, как они сегодня, 13 октября, отобрали сумку с деньгами на улице Леси Украинки.
Инцидент произошел напротив станции метро Крещатик. И там частично полиция перекрыла движение. Во время погони бойцы спецназа применили огнестрельное оружие, никто не пострадал.
В Киеве частично перекрыли движение (фото: Telegram-канал "PavlovskyNews")
Напомним, в Киеве лихач устроил жуткое ДТП со "скорой". Причиной аварии стало желание одного из участников дорожного движения полихачить. На круговом движении водитель Suzuki не пропустил BMW, и тот врезался в машину скорой помощи.
Ране мы писали о том, что под Одессой дама на внедорожнике устроила жесткое ДТП и сильно травмировала "копа". Женщина на развилке не предоставила преимущество в движении автомобилю полиции, и врезалась в машину.