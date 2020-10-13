В центре Киева произошла погоня со стрельбой: видео задержания дерзких грабителей

Задержания преступников в Киеве (фото: npu.gov.ua)

В Киеве задержали опасных грабителей

В центре города спецназовцы КОРД задержали двух граждан Грузии за ограбление с применением оружия. Ранее грабители уже неоднократно задерживались, но суд их почему-то выпускал.

Момент задержания рецидивистов попал на камеры видеонаблюдения, которые установлены на Крещатике. Видео задержания преступников опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Вдалося дістати відео затримання грузинських бандитів з найбільш вдалого ракурсу - з камери відеоспостереження. Раніше... Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Видео задержания преступников (видео: facebook.com/KyivOperativ)

На видео видно, что автомобиль Ford уходил от погони и ехал на большой скорости, но в центре образовалась пробка, поэтому преступники не смогли проехать.

Задержания преступников в Киеве (фото: npu.gov.ua)

Во время задержания злоумышленники пытались убежать и протаранили четыре авто.

UPD: як нам стало відомо, у центрі міста спецпризначенці КОРД-у затримали двох громадян Грузії за пограбування із... Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Видео задержания преступников (видео: facebook.com/KyivOperativ)

По словам полиции, преступников задержали после того, как они сегодня, 13 октября, отобрали сумку с деньгами на улице Леси Украинки.

Инцидент произошел напротив станции метро Крещатик. И там частично полиция перекрыла движение. Во время погони бойцы спецназа применили огнестрельное оружие, никто не пострадал.

В Киеве частично перекрыли движение (фото: Telegram-канал "PavlovskyNews")

Напомним, в Киеве лихач устроил жуткое ДТП со "скорой". Причиной аварии стало желание одного из участников дорожного движения полихачить. На круговом движении водитель Suzuki не пропустил BMW, и тот врезался в машину скорой помощи.

Ране мы писали о том, что под Одессой дама на внедорожнике устроила жесткое ДТП и сильно травмировала "копа". Женщина на развилке не предоставила преимущество в движении автомобилю полиции, и врезалась в машину.