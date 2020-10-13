ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У центрі Києва сталася погоня зі стріляниною: відео затримання зухвалих грабіжників

Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 22:25
У центрі Києва сталася погоня зі стріляниною: відео затримання зухвалих грабіжників
Затримання злочинців у Києві (фото: npu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

У Києві затримали небезпечних грабіжників

У центрі міста спецпризначенці КОРД затримали двох громадян Грузії за пограбування із застосуванням зброї. Раніше грабіжники вже неодноразово затримувалися, але суд їх чомусь випускав.

Момент затримання рецидивістів потрапив на камери відеоспостереження, які встановлені на Хрещатику. Відео затримання злочинців опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Вдалося дістати відео затримання грузинських бандитів з найбільш вдалого ракурсу - з камери відеоспостереження. Раніше...

Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Відео затримання злочинців (відео: facebook.com/KyivOperativ)

На відео видно, що автомобіль Ford втікав від погоні і їхав на великій швидкості, але в центрі утворилася пробка, тому злочинці не змогли проїхати.

У центрі Києва сталася погоня зі стріляниною: відео затримання зухвалих грабіжників

Затримання злочинців у Києві (фото: npu.gov.ua)

Під час затримання зловмисники намагались втекти та протаранили чотири авто.

UPD: як нам стало відомо, у центрі міста спецпризначенці КОРД-у затримали двох громадян Грузії за пограбування із...

Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Відео затримання злочинців (відео: facebook.com/KyivOperativ)

За словами поліції, злочинців затримали після того, як вони сьогодні, 13 жовтня, відібрали сумку з грошима на вулиці Лесі Українки.

Інцидент стався навпроти станції метро Хрещатик. І там частково поліція перекрила рух. Під час погоні бійці спецпідрозділу застосували вогнепальну зброю, ніхто не постраждав.

У центрі Києва сталася погоня зі стріляниною: відео затримання зухвалих грабіжниківУ центрі Києва сталася погоня зі стріляниною: відео затримання зухвалих грабіжників

У Києві частково перекрили рух (фото: Telegram-канал "PavlovskyNews")

Нагадаємо, в Києві лихач влаштував жахливе ДТП зі "швидкою". Причиною аварії стало бажання одного з учасників дорожнього руху погасати. На круговому русі водій Suzuki не пропустив BMW, і той врізався в машину швидкої допомоги.

Раніше ми писали про те, що під Одесою дама на позашляховику влаштувала жорстку ДТП і сильно травмувала "копа". Жінка на розвилці не надала перевагу в русі автомобілю поліції, і врізалася в машину.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Київ
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся