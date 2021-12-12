В центре Киева посреди дороги асфальт начал проваливаться просто на глазах (видео)

Сегодня, 12 декабря, в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко напротив Бессарабки на глазах у журналиста начал проваливаться асфальт на оживленной дороге.
Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNEWS".
"Некоторые водители не успевали отреагировать на появление ямы, взъезжали в нее и повреждали автомобили", - говорится в сообщении.
Очевидцы инцидента поставили на дорогу жестяной мусорный бак и деревянную конструкцию, чтобы хоть как-то предупредить водителей об опасности на дороге.
В центре Киева провалился асфальт посреди дороги (фото: PavlovskyNEWS)
На видео видно, как красный кроссовер влетел в яму и сильно ударил свое авто. Об этом свидетельствует соответствующий звук.
Стоит отметить, что из-за инцидента на дороге произошел сбой в работе общественного транспорта. В КП "Киевпасстранс" заявили, что задерживается движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 и автобусов № 114, 118.
"Движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 организовано до ул. Терещенковской. Движение автобусов № 114, 118 организовано через ул. Пушкинскую", - отметили в "Киевпасстрансе".
Напомним, в Киеве бабушка провалилась в гигантскую яму, которую бросили коммунальщики.
Мы также писали о том, что в Киеве асфальт провалился в Подольском районе на улице Петропавловской.