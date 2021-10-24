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В Киеве бабушка провалилась в гигантскую яму, брошенную коммунальщиками (видео)

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Киев, Воскресенье 24 октября 2021 11:36
В Киеве бабушка провалилась в гигантскую яму, брошенную коммунальщиками (видео) Коллаж РБК-Украина: В Киеве бабушка провалилась в гигантскую яму, брошенную коммунальщиками
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве женщина пожилого возраста провалилась в огромную яму, которую разрыли коммунальщики и оставили.

О подробностях инцидента рассказали в Facebook-группе Соломенского района "Los Solomas".

Судя по всему, яму разрыли для ремонта труб, но так и бросили. Работников на месте не было, поэтому случайные прохожие сгруппировались и достали из провала бабушку. Они подали женщине часть ограждения и вытащили ее.

Инцидент произошел на площади Космонавтов.

"Район хороших людей. На площади Космонавтов прохожие спасают бабушку из ямы. Сейчас Солома похожа на форт Буаяр: множество препятствий с ямами и крысами", - написали очевидцы.

Они же показали фото ямы, которую на дороге оставили ремонтники.

В Киеве бабушка провалилась в гигантскую яму, брошенную коммунальщиками (видео)

Фото: В Киеве женщина провалилась в яму (facebook.com/groups/lossolomas)

В комментариях пользователи возмущаются небрежностью коммунальщиков, которые оставляют разрытыми участки дорог.

"Каждый год одно и тоже, вырыли котлован, положили асфальт. Стабильность - признак мастерства", - пишет один из юзеров.

"В приоритете были дорожки для вело, чем бабуля, в яме", - добавил пользователь.

Ранее мы писали также, что в парке "Победа" в Киеве случайный прохожий спас маленькую девочку, которая свалилась в озеро.

Также сообщалось, что в Борисполе мужчина вызвал полицейских только ради того, чтобы похвастаться своими новыми очками.

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