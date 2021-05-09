В центре Киева подросток показал "зигу" ветерану 9 мая: видео инцидента и наказания

Что известно об инциденте с "зигой" перед ветераном

За использование нацистского приветствия парня привлекли к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как выяснилось, нарушителем оказался 16-летний местный житель.

В Киеве на парня за "зигу" перед ветераном составили админпротокол 9 мая (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Перед этим в сети появилось видео инцидента.

Как видно на кадрах, дедушка в мундире с медалями и цветами в руке шел по направлению к станции метро "Арсенальная", возвращаясь с парка Вечной Славы. Около отеля "Салют" находились несколько молодых людей возле стенда с информацией о расстрелянных украинцах в 1937-1938 годах и репрессированных в 1944-1953 годах. Один из парней поднял руку в нацистском приветствии, когда ветеран проходил мимо.

Видео: в Киеве парень показал "зигу" ветерану возле парка Вечной Славы 9 мая

Кем оказался нарушитель

"Зигующим" парнем оказался представитель организации "Правая молодежь" из "Правого сектора". Молодого человека зовут Михаил.

В Facebook-странице Pavlovsky News появилось видео, как полицейские оформляют на нарушителя протокол.

Так как подозреваемый несовершеннолетний, правоохранители вынуждены ждать ювенальную полицию.

Видео: полицейские составили на 16-летнего парня за "зигу" перед ветераном админпротокол за мелкое хулиганство

Какие нарушения фиксирует полиция 9 мая

По данным Нацполиции, сегодняшние мероприятия по празднованию годовщины победы над фашизмом происходят без грубых нарушений общественного порядка

Как проинформировали в пресс-службе НПУ на странице в Facebook, всего пока в полицию поступило 38 сообщений. По результатам их рассмотрения начато 5 уголовных производств и составлено 9 административных протоколов.

"В настоящее время произошло 600 массовых мероприятий. Участие в них приняли более 40 тысяч граждан. В органы полиции поступило 38 сообщений о нарушениях. Личный состав продолжает нести службу для обеспечения общественной безопасности, работают оперативные штабы", - сообщил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

По словам председателя Нацполиции Игоря Клименко, больше всего сообщений правоохранители получили касательно использования запрещенной символики.