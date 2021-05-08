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В Первомайске на доме вывесили советский флаг: наказание последовало сразу

Новина українською → Первомайск, Суббота 08 мая 2021 23:03
В Первомайске на доме вывесили советский флаг: наказание последовало сразу Фото: полицейские в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Первомайске жители одной из квартир дома вывесили красный флаг с советской символикой, очевидно, по случаю приближающегося Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечают 9 мая.

Об этом 8 мая передали в пресс-службе полиции Николаевской области.

Это вызвало возмущение других граждан, которые не пожелали наблюдать запрещенную в Украине символику, и обратились к правоохранителям.

Получив сообщение от жителей города вечером в пятницу, к нарушителям отправились сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции.

"Копы" внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

В полиции напомнили украинцам, что использование запрещенной символики является правонарушением, и призывали соблюдать нормы действующего законодательства.

Также правоохранители показали пример таких запрещенных символик, описав их значение и указав на ту или иную ответственность: уголовную или административную.

В Первомайске на доме вывесили советский флаг: наказание последовало сразу

В полиции рассказали о запрещенной символике в Украине, и как за это наказывают (фото: mk.npu.gov.ua)

Напомним, перед этим в полиции объяснили, за какую символику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Также мы писали о том, что на днях под Львовом мужчину наказали за продажу красного флага с Лениным.

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