У центрі Києва підліток показав "зігу" ветерану 9 травня: відео інциденту і покарання

У Києві молодий чоловік "привітав" зігою ветерана Другої світової війни, який проходив повз біля парку Вічної Слави, де сьогодні проходять заходи в День Перемоги над нацизмом. Правоохоронці склали на хлопця адмінпротокол.
Про це 9 травня передали в прес-службі поліції Києва.
За використання нацистського вітання підлітка притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173 (дрібне хуліганство) кодексу України Про адміністративні правопорушення.
Як з'ясувалося, порушником виявився 16-річний місцевий житель.
У Києві на хлопця за "зігу" перед ветераном склали адмінпротокол 9 травня (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Перед цим в мережі з'явилося відео інциденту.
Як видно на кадрах, дідусь в мундирі з медалями і квітами в руці йшов у напрямку до станції метро "Арсенальна", повертаючись з парку Вічної Слави. Біля готелю "Салют" перебували кілька молодих людей коло стенда з інформацією про розстріляних українців у 1937-1938 роках і репресованих у 1944-1953 роках. Один з хлопців підняв руку в нацистському вітанні, коли ветеран проходив повз.
Відео: у Києві хлопець показав "зігу" ветерану біля парку Вічної Слави 9 травня
"Зігуючим" хлопцем виявився представник організації "Права молодь" з "Правого сектора". Молодого чоловіка звуть Михайло.
У Facebook-сторінці Pavlovsky News з'явилося відео, як поліцейські оформляють на порушника протокол.
Оскільки підозрюваний неповнолітній, правоохоронці змушені чекати ювенальну поліцію.
Відео: поліцейські склали на 16-річного хлопця за "зігу" перед ветераном адмінпротокол за дрібне хуліганство
За даними Нацполіції, сьогоднішні заходи з відзначення річниці перемоги над фашизмом відбуваються без грубих порушень громадського порядку
Як поінформували в прес-службі НПУ на сторінці в Facebook, всього наразі надійшло 38 повідомлень. За результатами їх розгляду розпочато 5 кримінальних проваджень та складено 9 адміністративних протоколів.
"На цей час відбулося 600 масових заходів. Участь у них взяли понад 40 тисяч громадян. До органів поліції надійшло 38 повідомлень про порушення. Особовий склад продовжує нести службу для забезпечення громадської безпеки, працюють оперативні штаби", - повідомив перший заступник глави МВС Сергій Яровий.
За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, найбільше повідомлень правоохоронці отримали щодо використання забороненої символіки.
Нагадаємо, перед цим у поліції пояснили, за яку символіку загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.
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