В центре Киева две девушки спели гимн России: история просто так не закончилась

В центре Киева девушки решили спеть гимн оккупанта
В центре Киева, недалеко от стадиона "Олимпийский" заметили двух девушек, которые стояли и пели гимн России. Это произошло вечером 13 октября. Как сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook, молодые особы не стеснялись и вовсю пели гимн страны-оккупанта. После этого к девушкам подошел и парень и выгнал, объяснив, что такие действия недопустимы.
"Сегодня, в центре Киева, возле Олимпийского стадиона, был вот такой очень странный движ - две девушки пели гимн России. Спустя несколько минут к ним подошел мужчина и популярно объяснил что к чему", - сказано в сообщении на странице.
В комментариях украинцы поддержали парня и написали, что он все правильно сделал. Это недопустимые действия со стороны девушек.
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