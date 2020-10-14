В центре Киева две девушки спели гимн России: история просто так не закончилась

В центре Киева две девушки пели гимн РФ (коллаж РБК-Украина)

В центре Киева девушки решили спеть гимн оккупанта

В центре Киева, недалеко от стадиона "Олимпийский" заметили двух девушек, которые стояли и пели гимн России. Это произошло вечером 13 октября. Как сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook, молодые особы не стеснялись и вовсю пели гимн страны-оккупанта. После этого к девушкам подошел и парень и выгнал, объяснив, что такие действия недопустимы.

"Сегодня, в центре Киева, возле Олимпийского стадиона, был вот такой очень странный движ - две девушки пели гимн России. Спустя несколько минут к ним подошел мужчина и популярно объяснил что к чему", - сказано в сообщении на странице.

В комментариях украинцы поддержали парня и написали, что он все правильно сделал. Это недопустимые действия со стороны девушек.

Спасибо неизвестному герою, каждый русофил должен отгребать по щам.

Парню респект! Мало дал!!!

Какой молодец, жалко мало дал, жалею что рядом меня не было.

Ще й співають в такому місці, де наші захисники прогулюються в інвалідних візках без рук та ніг....Якщо хто не знає, то це територія військового госпіталю.

Це який треба мати цинізм і ідиотизм, і неповагу до оточуючих, щоб таку хр*нь учудити в госпіталі МО.

Мало наваляли!!!!!

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