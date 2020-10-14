ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У центрі Києва дві дівчата співали гімн Росії: історія просто так не закінчилася

Київ, Середа 14 жовтня 2020 08:32
У центрі Києва дві дівчата співали гімн Росії: історія просто так не закінчилася
У центрі Києва дві дівчини співали гімн РФ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У центрі Києва дівчата вирішили заспівати гімн окупанта

У центрі Києва, недалеко від стадіону "Олімпійський" помітили двох дівчат, які стояли і співали гімн Росії. Це сталося ввечері 13 жовтня. Як повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook, молоді особи не соромилися і щосили співали гімн країни-окупанта. Після цього підійшов до дівчат і хлопець, і вигнав, пояснивши, що такі дії неприпустимі.

"Сьогодні, в центрі Києва, біля Олімпійського стадіону, був ось такий дуже дивний движ - дві дівчини співали гімн Росії. Через кілька хвилин до них підійшов чоловік і популярно пояснив що до чого", - сказано в повідомленні на сторінці.

В коментарях українці підтримали хлопця і написали, що він все правильно зробив. Це неприпустимі дії з боку дівчат.

  • Дякую невідомому герою, кожен русофіл повинен відгрібати по щам.
  • Хлопцеві респект! Мало дав!!!
  • Який молодець, шкода мало дав, шкодую що поруч мене не було.
  • Ще й співають в такому місці, де наші захисники прогулюються в інвалідних візках без рук та ніг....якщо хто не знає, то це територія військового госпіталю.
  • Який це треба мати цинізм і ідиотизм, і неповагу до оточуючих, щоб таку хр*нь учудити в госпіталі МО.
  • Мало наваляли!!!!!

Як ми раніше писали, в центрі міста спецназівці КОРД затримали двох громадян Грузії за пограбування із застосуванням зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Київгимн
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся