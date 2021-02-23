Обходила сигнальную ленту: глыба льда придавила женщину в центре Киева (видео)
В центре Киева на женщину упала глыба льда с крыши дома. Ее госпитализировали. Но, трагедии можно было бы избежать, если бы женщина не проигнорировала защитно-сигнальную ленту, которая была натянута на тротуаре.
Видео инцидента опубликовали в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua его можно смотреть по ссылке.
"Мгновенная карма. Киев, улица Прорезная. Наглядный пример, как делать не нужно. Ведь не зря там висит ограничительная лента, не так ли?" - написали авторы публикации.
Пост мгновенно собрал большое количество комментариев. Люди разделились на два лагеря. Одни пишут, что "женщину жалко, но она сама виновата", а другие (их большинство) уверены, что виноваты в этой ситуации исключительно коммунальные службы, которые не чистят крыши от снега, что начал таять с наступлением потепления.
- А може не стрічку вішати, а дах чистити потрібно? Тротуар для того, щоб люди ходили
- Так то воно так, але кудою ж там обходити? Дорогою, де навіть на пішоході тебе не пропускають? В нас то бурульки падають, то запарковані пішохідні доріжки...
- Только у нас висят куски полиэтилена...
- А как обойти? Там кучи снега, там - сосульки висят? Или по проезжей части предлагаете?
Как уберечься от падения снега на голову
Тем временем в полиции дали инструкцию, которая поможет избежать травм от падающего снега и ледяных глыб с крыш во время хождения по тротуарам. Они опубликованы на Facebook-странице Патрульной полиции Киева. Вот эти правила:
- проходя мимо дома или возле деревьев, убедиться в отсутствии угрозы падения снега и ледяных наростов
- если вы слышите наверху подозрительный шум - как можно быстрее нужно прижаться к стене
- во время прогулок с детьми, не оставлять их без присмотра
- не оставлять автомобиль в местах, где есть угроза падения снега и ледяных наростов
- не заходите за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия - самому обращайте внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов
- при обнаружении сосулек, висящих на крыше, необходимо обратиться к балансодержателю дома (в случае игнорирования вашего обращения, необходимо обращаться в департамент городского благоустройства)
Ранее мы писали, что в Киеве дети вынуждены добираться в школу по забору".