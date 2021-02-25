В центрі Києва на дівчину впала величезна брила льоду: її намагаються врятувати пішоходи (фото)
У Києві на дівчину прямо на голову впала величезна брила льоду з даху, в результаті чого потерпіла втратила свідомість. Інцидент стався вдень 25 лютого в центрі столиці - на вулиці Велика Васильківська.
Про це передає "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook.
Перехожі, які стали очевидцями події, зателефонували на спецлінію "103", і повідомили про НП біля Київського національного лінгвістичного університету.
Також небайдужі громадяни кинулися надавати дівчині першу медичну допомогу, поки "швидка" ще в дорозі.
В мережі опублікували фото з місця події.
На знімку видно, що на пішохідній частині вулиці розкидані величезні шматки льоду, що відкололися після падіння. Вони лежать саме по центру тротуару, частину якого зайняла припаркована машина. Також на кадрі видно, як жінка схилилася над постраждалою, і підтримує їй голову.
В центрі Києва брила льоду впала дівчині на голову (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі обурюються через подібну ситуацію, коли на людей падають брили льоду, і від цього практично ніхто не застрахований; а також бажають постраждалій дівчині скоріше одужати.
- Можливо такого б не сталося, якби машини не були припарковані на тротуарі, тоді дівчина не йшла б під будинками. Шкода дівчину, сподіваюся, що все буде добре.
- Сподіваюся дівчина швидко одужає
- Не чистять, ані тротуари, ані дахи...
- Центр міста перетворився на пекло, дорогами не проїхати, тротуарами не пройти. (Чому серед дня центром міста їздять фури, самоскиди! Куди вони всі їдуть?!) Дівчині якнайшвидшого одужання без наслідків для здоров'я!
Нагадаємо, що днями брила льоду придавила жінку в центрі Києва, яка обходила сигнальну стрічку.
Також ми писали про те, що у Києві комунальники збивали бурульки разом із кондиціонерами, при цьому стало відомо, що компенсацію за пошкоджену техніку ніхто не отримає.