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В Киеве коммунальщики сбивали сосульки вместе с кондиционерами: компенсацию никто не получит

Новина українською → Воскресенье 21 февраля 2021 12:44
В Киеве коммунальщики сбивали сосульки вместе с кондиционерами: компенсацию никто не получит В Киеве сосульки сбивали с кондиционерами (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Киеве из-за сложных погодных условий на бортиках крыш стали образовываться крупные сосульки. Задача коммунальщиков – их снимать, чтобы обеспечить безопасность прохожих. Однако вместе с сосульками нередко падают и кондиционеры. Кто будет платить за испорченную технику – читайте ниже.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Владельцы сбитой техники требуют компенсировать понесенные убытки, но возвращать деньги им никто не будет.

"В столице кровельщики так лихо боролись с ледяными наростами на крыше многоэтажки, что разбили людям кондиционеры. Владельцы сбитой техники теперь требуют компенсации, а коммунальщики же пожимают плечами и говорят, что они указать сосульке как и куда падать, не могут", - говорится в материале.

Отмечается, что во время уборки сосулек коммунальщикам намекнули, чтобы они были аккуратными, так как могут повредить кондиционеры, но уборщики снега ответили: "как повезет".

Сообщается, что компенсации за поврежденные кондиционеры ждать не стоит. Коммунальщики отмечают, что за самовольно установленную технику никто денег не вернет.

Напомним, что ранее в украинских Карпатах из-за сильных морозов замерзли водопады в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды". Они превратились в застывшие снежные каскады с ледяными сталактитами. Фото невероятной красоты – в нашей статье.

Ранее сообщалось, что в сети появилось впечатляющее видео "ледяного" водопада в Тернопольской области.

Недавно мы показывали заснеженный Киев глазами фотографа, и рассказывали, что происходило в столице после сильного снегопада.

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