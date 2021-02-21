В Киеве коммунальщики сбивали сосульки вместе с кондиционерами: компенсацию никто не получит

В Киеве из-за сложных погодных условий на бортиках крыш стали образовываться крупные сосульки. Задача коммунальщиков – их снимать, чтобы обеспечить безопасность прохожих. Однако вместе с сосульками нередко падают и кондиционеры. Кто будет платить за испорченную технику – читайте ниже.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН .

Владельцы сбитой техники требуют компенсировать понесенные убытки, но возвращать деньги им никто не будет.

"В столице кровельщики так лихо боролись с ледяными наростами на крыше многоэтажки, что разбили людям кондиционеры. Владельцы сбитой техники теперь требуют компенсации, а коммунальщики же пожимают плечами и говорят, что они указать сосульке как и куда падать, не могут", - говорится в материале.

Отмечается, что во время уборки сосулек коммунальщикам намекнули, чтобы они были аккуратными, так как могут повредить кондиционеры, но уборщики снега ответили: "как повезет".

Сообщается, что компенсации за поврежденные кондиционеры ждать не стоит. Коммунальщики отмечают, что за самовольно установленную технику никто денег не вернет.