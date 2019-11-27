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Центр Одессы встал в пробках из-за драки маршрутчиков: видео инцидента

STYLERЖизнь    27.11.2019 - 22:54
Центр Одессы встал в пробках из-за драки маршрутчиков: видео инцидента
Драка в Одессе (фото: Flickr/Alan Turkus)

Драка в Одессе маршрутчиков попала на видео

В центре Одессы подрались водители двух маршруток. Из-за того, что они перекрыли дорогу, образовалась немаленькая пробка, в которой также застряли патрульные. Данный инцидент зафиксировала камера муниципальной службы уличного наблюдения "Центр 077".

Конфликт между водителями произошел утром возле рынка "Привоз" на углу улиц Ришельевская и Пантелеймоновская, когда многие ехали на работу и по делам.

Драка в Одессе (видео: YouTube)

На видео не ясно, что именно не поделили водители, которые везли пассажиров, но конфликт между ними исчерпался довольно быстро. После потасовки оба мужчины сели по своим маршруткам и разъехались.

Напомним, что в Сумах из маршруток выпали две пассажирки за несколько дней. При этом 69-летняя женщина не пережила падение и умерла из-за тяжелой травмы головы. Другая пенсионерка оказалась в больнице с переломом ноги.

Очевидцы утверждают, что маршрутки ехали с открытой дверью, но водители это отрицают. Полиция продолжает расследование.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе маршрутчик выбросил на улицу больного пассажира. Мужчине стало плохо, но водитель маршрутки просто вынес пассажира на улицу и бросил на асфальте. При этом маршрутчику помогали также водители из других автобусов.

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