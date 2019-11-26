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В Сумах из маршруток выпадают пассажиры: одна женщина погибла (видео)

STYLERПроисшествия    26.11.2019 - 09:19
В Сумах из маршруток выпадают пассажиры: одна женщина погибла (видео)
В Сумах из маршрутки выпали два пассажира (скрин видео: ТСН)

Водители маршруток в Сумах утверждают, что пассажиры сами виноваты

 

 

В Сумах из маршруток выпали две пассажирки в течение нескольких дней. 69-летняя женщина в результате инцидента получила травму головы и умерла. Еще одна пенсионерка находится в больнице с переломом ноги. При этом водители утверждают, что пассажиры пострадали из-за собственной невнимательности, говорится в сюжете ТСН.

Свидетели говорят, что маршрутки ехали с открытой дверью. Женщина уже собиралась выходить на остановке, но вместо этого выпала из задней двери транспортного средства. Она умерла через полтора суток, так и не придя в сознание.

Медики говорят, что у пострадавшей была открытая черепно-мозговая трамва, поражен ствол мозга.

Маршрутчик упорно твердит, что автобус стоял в момент ЧП. Но свидетели говорят, что двери были открыты во время движения. Тем временем полиция продолжает расследование.

Что касается второго случая, в котором 70-летняя пенсионерка сломала ногу, ситуация похожая. Водитель говорит, что маршрутка стояла, а женщина оступилась. Супруг пострадавшей твердит, что автобус начал движение до того, как его жена вышла.

В Сумах из маршрутки выпали два пассажира (видео: YouTube/ТСН)

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