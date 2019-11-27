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Центр Одеси став у заторах через бійку маршрутників: відео інциденту

STYLERЖиття    27.11.2019 - 22:54
Центр Одеси став у заторах через бійку маршрутників: відео інциденту
Бійка в Одесі (фото: Flickr/Alan Turkus)

Бійка в Одесі маршрутників потрапила на відео

У центрі Одеси побилися водії двох маршруток. Через те, що вони перекрили дорогу, утворилася чимала пробка, в якій також застрягли патрульні. Даний інцидент зафіксувала камера муніципальної служби вуличного спостереження "Центр 077".

Конфлікт між водіями стався вранці біля ринку "Привоз" на розі вулиць Рішельєвська і Пантелеймонівська, коли багато людей їхали на роботу і у справах.

Бійка в Одесі (відео: YouTube)

На відео не зрозуміло, що саме не поділили водії, які везли пасажирів, але конфлікт між ними закінчився досить швидко. Після бійки обидва чоловіки сіли за свої маршрутки і роз'їхалися.

Нагадаємо, що в Сумах з маршруток випали дві пасажирки за кілька днів. При цьому 69-річна жінка не пережила падіння і померла через важку травму голови. Інша пенсіонерка опинилася в лікарні з переломом ноги.

Очевидці стверджують, що маршрутки їхали з відкритими дверима, але водії це заперечують. Поліція продовжує розслідування.

Раніше повідомлялося про те, що в Одесі маршрутник викинув на вулицю хворого пасажира. Чоловікові стало погано, але водій маршрутки просто виніс пасажира на вулицю і кинув на асфальті. При цьому маршрутнику допомагали також водії з інших автобусів.

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