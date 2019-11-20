В Одессе женщина выпала из маршрутки на ходу: шокирующее видео

В Одессе во время поворота из маршрутки вылетела женщина
В Одессе произошел неприятный инцидент с 38-летней женщиной, которая выпала из маршрутки, когда она поворачивала с улицы Мельницкой на Степовую. Видео происшествия появилось в сети.
В результате аварии потерпевшая получила телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, забитой черепно-мозговой травмы и перелома правого бедра. Женщину госпитализировали в больницу.
ЧП в Одессе: женщина выпала из маршрутки на полном ходу (видео: YouTube)
Полиция выясняет причины инцидента. А вот пользователи сети шокированы поведением свидетелей происшествия. Многие возмущены тем, что к женщине сразу никто не подошел, чтобы оказать помощь.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что в Киеве у маршрутки на полном ходу отпали колеса. Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда.