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В Одессе женщина выпала из маршрутки на ходу: шокирующее видео

STYLERЖизнь    20.11.2019 - 16:28
В Одессе женщина выпала из маршрутки на ходу: шокирующее видео
ЧП в Одессе: женщина выпала из маршрутки на полном ходу (фото: коллаж РБК-Украина)

В Одессе во время поворота из маршрутки вылетела женщина

В Одессе произошел неприятный инцидент с 38-летней женщиной, которая выпала из маршрутки, когда она поворачивала с улицы Мельницкой на Степовую. Видео происшествия появилось в сети.

В результате аварии потерпевшая получила телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, забитой черепно-мозговой травмы и перелома правого бедра. Женщину госпитализировали в больницу.

ЧП в Одессе: женщина выпала из маршрутки на полном ходу (видео: YouTube)

Полиция выясняет причины инцидента. А вот пользователи сети шокированы поведением свидетелей происшествия. Многие возмущены тем, что к женщине сразу никто не подошел, чтобы оказать помощь.

  • Очевидцы прям бросились сразу помогать;
  • Пи**eц. Это поворот с Мельницкой на Степовую. Зрители ей хоть помогли?
  • Это ужасно!! Девушки вместо того, чтобы помочь, разбегаются в стороны...
  • Самое грустное в этой ситуации - это не маршрутка, а люди к ногам которой упала женщина!!! Мужик даже руки из карманов не вытащил!!! Хотя если бы это был мешок с картошкой, то среагировал бы, наверное, мгновенно!!!!
  • Смотрю с ужасом. Дно уже точно теперь пробито. Девушке выздоровления;
  • Да, маршрутчиков давно кастрировать пора, это не первый случай в Одессе.

В Одессе женщина выпала из маршрутки на ходу: шокирующее видео

В Одессе женщина выпала из маршрутки на ходу: шокирующее видео

Скриншоты с Facebook

Напомним, что в Киеве у маршрутки на полном ходу отпали колеса. Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда.

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