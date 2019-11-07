В Одессе маршрутчик выбросил на улицу больного пассажира (видео)

В Одессе маршрутчик выбросил на улицу пассажира (Коллаж РБК-Украина)

Маршрутчик просто вынес пассажира на улицу и бросил на асфальте

В Одессе водитель маршрутного автобуса оставил на улице пассажира, которому стало плохо и даже не вызвал для него скорую медицинскую помощь. О вопиющем случае сообщила свидетельница инцидента Ирина Чернова в социальной сети Facebook, сообщает издание "Думская".

Инцидент произошел в среду вечером, 6 ноября, на конечной остановке маршрутных автобусов №150 на Александровском проспекте,7.

Пассажиру стало плохо в салоне и водитель не придумал ничего лучшего, как вынести его из автобуса и просто оставить на улице. Водителю помогли также его коллеги из других автобусов. После того, как мужчину перенесли на улицу, все сели по своим транспортным средствам и уехали.

Фото: Ирина Чернова

Очевидцы происшествия отмечают, что от мужчины не пахло алкоголем и одет он был нормально, опрятно. Многие просто обходили лежащего на земле мужчину и даже не интересовались, что произошло. А один из прохожих подошел и пнул лежащего ногой, проверяя, жив ли он.

Ирина Чернова вызвала скорую медицинскую помощь, которая приехала буквально через 7 минут и приняла решение госпитализировать пострадавшего.

В Одессе водитель маршрутки выкинул на улицу больного пассажира (Видео: YouTube/Думская)