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"Це не зрада": відома актриса розповіла про свою бабусю, яка отримала паспорт РФ в окупації

Бабуся актриси не хоче виїжджати (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Відома актриса та волонтер Анастасія Пустовіт, яка виросла у Скадовську, розповіла, що у тимчасово окупованому місті перебуває її бабуся. Там вона отримала паспорт РФ, але спочатку дуже не хотіла цього робити.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Пустовіт розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Чому бабуся актриси не виїхала зі Скадовська

Пустовіт пояснила, що її бабуся не хоче залишати рідне місто. Нині вона проживає в окупації.

"Вони живуть там, до неї приїхала жіночка. Вони живуть вдвох тихенько, щось собі якось ходять-гуляють. Ну вона не дотична до тих всіх подій. Чому я кажу добре, тому що через мою волонтерську діяльність я не хотіла б, щоб до неї хтось приходив і щось у неї запитував", - розповіла актриса.

Актриса розповіла про бабусю в окупованому Скадовську (скріншот)

Не хотіла отримувати російський паспорт

Також Пустовіт зізналася, що у її родині виникали сварки. Приводом для цього стала гостра тема. Бабуся актриси отримала російський паспорт, але жінка не одразу на це погодилася. 

"Була у нас сварка і вдома, і з нею сперечалися всі, що вона взяла російський паспорт просто тому що їй треба отримувати пенсію. Вона дуже довго впиралася, ми їй пояснювали, що це не зрада, а спосіб вижити, тому що вона категорично відмовляється виїжджати", - розповіла актриса.

 

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