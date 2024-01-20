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"Это не предательство": известная актриса рассказала о своей бабушке, получившей паспорт РФ в оккупации

Бабушка актрисы не хочет уезжать (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Известная актриса и волонтер Анастасия Пустовит, которая выросла в Скадовске, рассказала, что во временно оккупированном городе находится ее бабушка. Там она получила паспорт РФ, но поначалу очень не хотела этого делать.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Пустовит рассказала в интервью Алине Доротюк.

Почему бабушка актрисы не уехала из Скадовска

Пустовит объяснила, что ее бабушка не хочет покидать родной город. В настоящее время она проживает в оккупации.

"Они живут там, к ней приехала женщина. Они живут вдвоем тихонько, что-то себе как-то ходят-гуляют. Ну она не причастна к тем всем событиям. Почему я говорю хорошо, потому что из-за моей волонтерской деятельности я не хотела бы, чтобы к ней кто-то приходил и что-то у нее спрашивал", - рассказала актриса.

Актриса рассказала о бабушке в оккупированном Скадовске (скриншот)

Не хотела получать российский паспорт

Также Пустовит призналась, что в семье возникали ссоры. Поводом для этого стала острая тема. Бабушка актрисы получила российский паспорт, но женщина не сразу согласилась.

"Была у нас ссора и дома, и с ней спорили все, что она взяла российский паспорт просто потому, что ей нужно получать пенсию. Она очень долго упиралась, мы ей объясняли, что это не предательство, а способ выжить, потому что она категорически отказывается уезжать", - рассказала актриса.

 

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