Оля Полякова назвала кращі українські пісні, які розкривають наш етнокод

Деякі українські пісні не просто показують багатство душі нашого народу світові, а й розкривають його етнокод. І у кожного з нас є улюблені композиції з цієї категорії.

Оля Полякова в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) назвала найкращі для себе українські пісні всіх часів, які вплинули на неї й вражають досі.

"Звісно, перше, що спадає на думку, це пісні Ніни Матвієнко", - говорить Полякова.

Зокрема співачка відзначає "Ой летіли дикі гуси" у виконанні легендарної артистки, яка у жовтні минулого року, на жаль, відійшла у засвіти.

"Це моя улюблена пісня з самого дитинства", - зізнається Оля.

Але є ще одна українська пісня, яка досі вражає Полякову.

“Не можу не згадати творіння Тараса Петриненка "Україна". Це те, що завжди було на слуху і завжди вражало", - коментує артистка.

Що відомо про пісню "Ой летіли дикі гуси"

Ця стилізована під народну пісня була написана у 1969 році композитором Ігорем Покладом на слова поета Юрія Рибчинського.

Її виконували різні артисти (зокрема й знаменита Лідія Відаш), але найбільш гармонійно ця тужлива композиція прозвучала у виконанні саме Матвієнко. “Ой летіли дикі гуси” зробила Ніну Митрофанівну по-справжньому знаменитою, а сама співачка своїм голосом подарувала пісні популярність на довгі роки

Що відомо про пісню "Україна"

Ця композиція вперше виконана була її автором Тарасом Петриненком у 1987 році. Згодом пісня стала позивним Українського радіо, а її мелодію можна було почути під час відвідин Михайлівського Золотоверхого собору. З роками композиція справедливо перетворилася на неофіційний гімн нашої країни.

Нагадаємо, 17 січня, у день свого народження, Полякова в прямому ефірі однієї з радіостанцій презентувала повністю україномовний альбом хітів "100% UA", куди увійшли такі пісні, як "Королева ночі", "Ей, Секундочку", "Чарівні очі", "Танцюю, як в останній раз", "Шльопки" та інші.

Окрім творчої складової ефір мав на меті й благодійну. Так, за кілька годин онлайн-марафону артистці, яка вперше спробувала себе у ролі радіоведучої, вдалося зібрати 50 тисяч гривень для медичної роти 53 окремої механізованої бригади (раніше співачка передала їм евакуаційний реанімобіль).

Також Полякова розіграла різноманітні призи, серед яких 5 пар ексклюзивних квитків на meet&greet перед її сольником у Києві 26 жовтня з ексклюзивним доступом за лаштунки концерту.

Долучитися до збору можна, задонативши на монобанку за цим посиланням. Ціль збору - півтора мільйона гривень, за які буде придбано вантажівку зі спеціальним холодильником, що забезпечить збереження ліків, крові та медичних матеріалів і допоможе рятувати життя українським військовим.