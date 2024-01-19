ua en ru
Пт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мірошниченко зворушливо привітав сина з 4-річчям і показав архівні фото: "Мій маленький геній"

П'ятниця 19 січня 2024 15:42
UA EN RU
Мірошниченко зворушливо привітав сина з 4-річчям і показав архівні фото: "Мій маленький геній" Тимур Мірошниченко із сином (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Іванна Пашкевич

Сьогодні, 19 січня, у зірковій родині Мірошниченків свято - старшому сину подружжя Марку виповнилось чотири роки. З цієї нагоди ведучий опублікував допис у соцмережах і привітав нащадка з днем народження.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ведучого.

У родині Мірошниченків свято

Люблячий тато опублікував серію архівних світлин з малюком і звернувся до нього з теплими словами.

"Тобі вже 4! Мій маленькій геній-бешкетник, безмежно люблю і пишаюсь твоїм впевненим і частенько не таким, як у всіх, рухом уперед. Бережи свою особистість, бо вона дійсно особлива", - зворушив Тімур.

Мірошниченко зворушливо привітав сина з 4-річчям і показав архівні фото: &quot;Мій маленький геній&quot;Мірошниченко зворушливо привітав сина з 4-річчям і показав архівні фото: &quot;Мій маленький геній&quot;Мірошниченко зворушливо привітав сина з 4-річчям і показав архівні фото: &quot;Мій маленький геній&quot;Мірошниченко зворушливо привітав сина з 4-річчям і показав архівні фото: &quot;Мій маленький геній&quot;Мірошниченко зворушливо привітав сина з 4-річчям і показав архівні фото: &quot;Мій маленький геній&quot;Мірошниченко зворушливо привітав сина з 4-річчям і показав архівні фото: &quot;Мій маленький геній&quot;Мірошниченко зворушливо привітав сина з 4-річчям і показав архівні фото: &quot;Мій маленький геній&quot;Мірошниченко зворушливо привітав сина з 4-річчям і показав архівні фото: &quot;Мій маленький геній&quot;Мірошниченко зворушливо привітав сина з 4-річчям і показав архівні фото: &quot;Мій маленький геній&quot;

Тимур Мірошниченко із сином (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Його дружина Інна також присвятила імениннику допис, додавши декілька знімків, зроблених, коли хлопчик тільки народився.

"З днем народження, сину! Ніколи не втрачай те унікальне бачення речей, що у тебе є! Дякую, що вчиш нас тому, що всі обмеження лише в нашій уяві. І що в твоєму світосприйнятті є мільйони варіантів", - написала зірка.

Мірошниченко зворушливо привітав сина з 4-річчям і показав архівні фото: &quot;Мій маленький геній&quot;

Мірошниченко зворушливо привітав сина з 4-річчям і показав архівні фото: &quot;Мій маленький геній&quot;

Мірошниченко зворушливо привітав сина з 4-річчям і показав архівні фото: &quot;Мій маленький геній&quot;

Мірошниченко зворушливо привітав сина з 4-річчям і показав архівні фото: &quot;Мій маленький геній&quot;

Інна Мірошниченко із сином (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

"Нікому ніколи не дозволяй переконати тебе у зворотному! Ти - художник, який розмальовує життя кольоровими фарбами!", - додала вона.

Мірошниченко зворушливо привітав сина з 4-річчям і показав архівні фото: &quot;Мій маленький геній&quot;Мірошниченко зворушливо привітав сина з 4-річчям і показав архівні фото: &quot;Мій маленький геній&quot;

Інна Мірошниченко із сином (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Нагадаємо, Тімур та Інна Мірошниченки у шлюбі з 2018 року. Вони виховують трьох дітей: доньку Мію, сина Марка та сина Марселя, якого вони всиновили влітку 2023 року.

Хлопчик з народження має проблеми зі здоров'ям.

24 листопада він переніс планову операцію, і попереду на хлопчика чекає ще кілька хірургічних процедур.

Нещодавно Ольга Фреймут вперше за довгий час показала всіх своїх дітей.

Також колишній Могилевської відреагував на те, що співачка стала мамою.

Читайте РБК-Україна в Google News
діти Тимур Мирошниченко звезды шоу-бизнеса
NEWS
Атака на нафтобазу та завод у Росії. У ГУР пояснили, якої шкоди завдали окупантам
Атака на нафтобазу та завод у Росії. У ГУР пояснили, якої шкоди завдали окупантам