"Це зашквар". Зірка "МастерШеф" жорстко розкритикував шоу "Холостяк"

Ресторатор та суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський, який раніше пояснив, чому не пішов на фронт , сказав, що думає про шоу "Холостяк". За словами зіркового кулінара, дівчата не мають боротися за чоловіка, адже це "зашквар".

Володимир Ярославський про шоу "Холостяк"

На думку чоловіка, замість того, щоб витрачати час на подібні шоу, дівчата мають займатися саморозвитком, "виховувати у собі жінку".

Володимир Ярославський (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)

"Я вважаю, що це зашквар, дівчата не мають туди йти. Все має статися природно. Дівчина має поважати себе, щоб не кружляти навколо хлопця, складати конкуренцію іншим дівчатам. Краще виховувати у собі жінку. У мене є подруги, які самотні, яким близько 40, вони ділилися, що не можуть знайти хлопця. Дівчата самі себе забезпечують і з ними дуже цікаво, і вони не підуть на "Холостяк". Нехай краще витрачають час на іноземну мову, на дослідження картин, на те, в чому будуть унікальні", - поділився ресторатор.

Також Володимир зізнався, що до 40 років відчував себе дуже самотнім, а зараз у нього з’явилося купа справ, тому навіть немає часу сумувати.

Володимир Ярославський (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)

"Раджу всім завести стосунки, приділити їм увагу з 25-28 років. Дивлюсь на своє життя і розумію, що мав би цьому приділити увагу, коли мені було 25-28 років. У мене були довгі стосунки, коли ти вростаєш у людину. Зараз я сформований, і хтось теж сформований, як знайти щось спільне? Я бачу - важко. У мене звичка спати окремо, багато працювати. Я розумію, що не дам цієї уваги зараз. Я не відчуваю самотності, але до 40 років я гостро відчував її, настільки, що навіть ходив ночувати до друзів, бо мені вдома дуже було погано. Зараз стільки справ до вечора, що немає коли сумувати", - підсумував Ярославський.

Нагадаємо, прихильники проєкту "МастерШеф" давно "сватають" Володимира з відомою шеф-кухаркою Ольгою Мартиновською, які не раз провокували чутки про свій роман.

Однак у нещодавньому інтерв’ю зірка заявила, що їх з колегою пов’язують виключно дружні стосунки .

Володимир Ярославський з Ольгою Мартиновською (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)