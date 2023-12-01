"Це було по п'яні". Український актор зробив публічну заяву про зраду

Український актор, гуморист та зірка "Жіночого кварталу" Володимир Шумко вперше зізнався, що зраджував свою кохану. За словами артиста, це був один з найважчих періодів в його житті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для YouTube-каналу "Слава+".

Володимир Шумко зізнався у зраді

Актор зазначив, що на момент зради він був у стані алкогольного сп’яніння.

Що спонукало його піти на цей крок - гуморист не відповів, однак поділився декількома припущеннями.

Володимир Шумко з дружиною (фото: instagram.com/vovashumko)

"У мене це було по п'яні. Не знаю, можливо чогось шукав… Знаєш, коли звикаєш до чогось, чи, можливо, перестаєш цінувати. Або, можливо, тобі людина сподобалась чимось. Хоча, наразі взагалі не розумію чим, як і що. Якась була дуже тупа ситуація", - зізнався Шумко.

Артист не став уточнювати, кому саме зрадив - теперішній дружині чи попередній обраниці. Однак підкреслив, що йому дуже соромно за свій вчинок.

"Ніхто мене не покарає гірше, ніж я сам себе покараю. Я дуже довго не міг отямитися", - додав зірка "Жіночого кварталу".

Володимир Шумко з дружиною (фото: instagram.com/vovashumko)

На думку чоловіка, у зраді потрібно обов’язково зізнатись другій половинці, щоб обидва обговорили це і зрозуміли, чому так сталося.

"Правда - це сила. Потрібно сказати, щоб зрозуміти. Тим більше, якщо ти хочеш далі з людиною жити і ти її кохаєш. Щоб зрозуміти, чому так сталося. У такій ситуації обидва винуваті, що так сталося", - підсумував гуморист.

Для довідки

36-річний Володимир Шумко з 2017 року перебуває у шлюбі з дівчиною на ім'я Ганна.

Пара познайомилася у нічному клубі, де дівчина працювала адміністратором, а артист прийшов виступати.