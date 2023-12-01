"Можу стати інвалідом": суддя проекту "МастерШеф" пояснив, чому він не на фронті (відео)
Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, чому він не на фронті. За словами чоловіка, він має певні проблеми зі здоров'ям.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Ярославський розповів в інтерв'ю Раміні Есхакзай.
"Я був у ТЦК"
Суддя шоу зазначив, що він завжди відчував, що недостатньо робить. А на тлі повномасштабної війни, яку проти України у лютому 2022 року розв'язала РФ, це відчуття посилилося. За словами Ярославського, він навіть був у ТЦК.
"Зараз також є відчуття постійне. Відчуття, що я все одно недостатньо роблю і можу більше. Можливо, це якась така постійна перманентна штука. Просто я фізично не встигаю все робити.
І я розумію, що просто не встигну все робити, і тому вже просто з часом я більше розслабляюся щодо цього питання, але воно постійно є. Що ти недостатньо всього робиш, ну так само як і з війною. Я був у ТЦК і я не на фронті", - визнав кухар.
Ярославський пояснив, чому він не фронті (скріншот)
Чому суддя шоу "МастерШеф" не пішов на фронт
Кухар зазначив, що у нього проблеми зі здоров'ям. Ярославському потрібно робити операцію, але він цього боїться.
"Я думаю, що по здоров'ю я справді не готовий... Там і коліна, і клапан пропускає, і печінка, і грижі, які треба оперувати, але я дуже боюся... Дуже часто аж німіє рука, і в мене був якийсь період, що я не міг навіть маленький сотейничок просто тримати рукою.
Тобто вона прямо в мене, ця рука, була меншою. Я спеціальні вправи робив, ЛФК робив. Але на той момент сказали, що ніхто так не оперує, але минулого року я знайшов лікаря, який сказав, що вони роблять це під мікроскопом", - пояснив суддя проекту "МастерШеф".
Також Ярославський пояснив, чому саме він не наважується на операцію. Нині її робить вже не хірург, а спеціальний робот. Але, зазначив шеф-кухар, існує "50-відсоткова вірогідність того, що я можу стати інвалідом повністю".
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