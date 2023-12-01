"Это зашквар". Звезда "МастерШеф" жестко раскритиковал шоу "Холостяк"

Ресторатор и судья "МастерШеф" Владимир Ярославский, который ранее объяснил, почему не пошел на фронт , сказал, что думает о шоу "Холостяк". По словам звездного кулинара, девушки не должны бороться за мужчину, ведь это "зашквар".

Владимир Ярославский о шоу "Холостяк"

По мнению мужчины, вместо того, чтобы тратить время на подобные шоу, девушки должны заниматься саморазвитием, "воспитывать в себе женщину".

Владимир Ярославский (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)

"Я считаю, что это зашквар, девушки не должны туда идти. Все должно произойти естественно. Девушка должна уважать себя, чтобы не кружить вокруг парня, составлять конкуренцию другим девушкам. Лучше воспитывать в себе женщину. У меня есть подруги, одинокие, которым около 40, они делились, что не могут найти парня. Девушки сами себя обеспечивают и с ними очень интересно, и они не пойдут на "Холостяк". Пусть лучше тратят время на иностранный язык, на исследование картин, на то, в чем будут уникальны ", - поделился ресторатор.

Также Владимир признался, что до 40 лет чувствовал себя очень одиноким, а сейчас у него появилось куча дел, поэтому даже нет времени унывать.

Владимир Ярославский (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)

"Советую всем завести отношения, уделить им внимание с 25-28 лет. Смотрю на свою жизнь и понимаю, что должен был этому уделить внимание, когда мне было 25-28 лет. У меня были длительные отношения, когда ты врастаешь в человека. Сейчас я сформирован, и кто-то тоже сформирован, как найти что-то общее? Я вижу - тяжело. У меня привычка спать отдельно, много работать. Я понимаю, что не дам этому внимание сейчас. Я не чувствую одиночества, но до 40 лет я остро чувствовал его, настолько, что даже ходил ночевать к друзьям, потому что мне дома очень было плохо. Сейчас столько дел до вечера, что некогда скучать", - подытожил Ярославский.

Напомним, поклонники проекта "МастерШеф" давно "сватают" Владимира с известным шеф-поваром Ольгой Мартыновской, которые не раз провоцировали слухи о своем романе.

Однако в недавнем интервью звезда заявила, что их с коллегой связывают исключительно дружеские отношения.

Владимир Ярославский с Ольгой Мартыновской (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)