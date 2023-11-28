Це вже її восьма вагітність: на Волині жінка народила двійню у швидкій

Деталі

Так, уночі 26 листопада до Горохівського відділення ЕМД надійшов виклик про передчасні пологи.

Бригада швидко прибула на місце виклику, медики вирішили негайно госпіталізувати 33-річну породіллю. Термін її вагітності був приблизно 20 тижнів.

Під час транспортування пологова діяльність різко зростала. Тому фельдшер вирішив приймати пологи прямо в машині швидкої на узбіччі дороги.

Жінка народила двійню - хлопчика та дівчинку, їх вага до 500 г.

Маму разом з новонародженими доставили до профільного закладу охорони здоров’я. Зараз вони перебувають там під наглядом лікарів.

Медики звернулись до вагітних жінок, які проживають на території області та закликали не наражати себе та своїх дітей на небезпеку. Важливо обов’язково спостерігати вагітність у закладі охорони здоров’я, за можливості, заздалегідь приїздити до пологового.

Це допоможе дітям з’являлися на світ під контролем профільних спеціалістів, де є все необхідне обладнання для порятунку життя.

Ознаки, що почались перейми

Оптимальним терміном для пологів вважають період після 38-го тижня. У цей період організм жінки починає самостійно готуватися до цієї події.

Рівень гормонів, що відповідають за виношування плоду, у крові вагітної знижується, у цей час підвищується рівень іншого гормону, що провокує пологову діяльність.

Ось кілька ознак справжніх переймів:

перейми, спочатку слабкі та нерегулярні, поступово посилюються і стають регулярними, тобто повторюються через певний проміжок часу

тривалість кожної перейми щонайменше 45 секунд

якщо ви починаєте активно рухатися, перейми не зникають

інтенсивність переймів поступово наростає - вони стають сильнішими й тривають довше

під час переймів вам важко розмовляти з іншими людьми

Це загальні ознаки, якими можна орієнтуватися. Водночас слід пам’ятати, що усі люди особливі, тому в кожної жінки пологи мають характерні ознаки.