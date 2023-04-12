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Дівчинка-богатирка: у Чернівецькій області жінка народила 10 дитину

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Чернівецька область, Середа 12 квітня 2023 20:20
Дівчинка-богатирка: у Чернівецькій області жінка народила 10 дитину Українка народила 10 дитину (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Чернівецькій області в пологовому відділенні Сторожинецької багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування жінка народила 10 дитину. Дівчинка народилася вагою аж 5 470 кг.

Про це повідомили на сторінці лікарні у Facebook.

Що відомо

Завдяки професіоналізму медичних працівників пологового відділення пологи пройшли без ускладнень. Породілля та дитинка почуваються добре.

Після виписки вдома щасливу маму Марію з немовлям чекають ще дев’ятеро діток, сімох, тепер уже вісьмох, з них вона також народжувала в Сторожинецькій лікарні.

Повідомляється, що багатодітні родини в цих краях не рідкість.

Багатодітна мама розповіла, що це їхня довгоочікувана дитина і вони її дуже хотіли.

Дівчинка-богатирка: у Чернівецькій області жінка народила 10 дитину

Багатодітна мама Марія (скриншот)

Дівчатка - до миру

Здавна існувала прикмета, що дівчатка народжуються до миру та відродження.

Під час війни така прикмета набула особливо значення. Медики кажуть, що дітей чекає тільки світле майбутнє у вільній, незалежній і щасливій Україні.

Раніше ми повідомляли, що українка в Рівному народила 16-ту дитину.

Також ми писали, що на Закарпатті 20-річна жінка народила одразу чотирьох малюків.

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