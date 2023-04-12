Дівчинка-богатирка: у Чернівецькій області жінка народила 10 дитину
У Чернівецькій області в пологовому відділенні Сторожинецької багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування жінка народила 10 дитину. Дівчинка народилася вагою аж 5 470 кг.
Про це повідомили на сторінці лікарні у Facebook.
Що відомо
Завдяки професіоналізму медичних працівників пологового відділення пологи пройшли без ускладнень. Породілля та дитинка почуваються добре.
Після виписки вдома щасливу маму Марію з немовлям чекають ще дев’ятеро діток, сімох, тепер уже вісьмох, з них вона також народжувала в Сторожинецькій лікарні.
Повідомляється, що багатодітні родини в цих краях не рідкість.
Багатодітна мама розповіла, що це їхня довгоочікувана дитина і вони її дуже хотіли.
Багатодітна мама Марія (скриншот)
Дівчатка - до миру
Здавна існувала прикмета, що дівчатка народжуються до миру та відродження.
Під час війни така прикмета набула особливо значення. Медики кажуть, що дітей чекає тільки світле майбутнє у вільній, незалежній і щасливій Україні.
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