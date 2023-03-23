Доносила аж до 35 тижня: у Львові унікальний випадок народження трійні
У Львові в перинатальному центрі народилася трійня дівчаток, яких мама доносила аж до 35 тижнів вагітності. Лікарі називають цей випадок унікальним.
Про це повідомили на сторінці Львівського обласного клінічного перинатального центру у Facebook.
Яка вага дітей
За словами гендиректорки перинатального центру Марії Малачинської, дві дівчинки народилися з вагою 2450 грамів, а третя дитина - 2480 грами,
Також вона розповіла, що майбутня мама Тетяна перебувала у відділенні екстрагенітальних захворювань та акушерської патології від 32-го тижня вагітності.
Повідомляють, що після того, як трійню сестричок оглянули суміжні спеціалісти, їх виписали. Зараз дівчатка уже на грудному вигодовуванні.
У Львові жінка народила трійню (скриншот)
Як пройшли пологи
Відомо, що дівчатка народилися внаслідок кесаревого розтину.
"Трійня оглянута суміжними спеціалістами, налагоджене грудне вигодовування. Бажаємо малечі безтурботного дитинства у квітучій Україні", - побажала Марія Малачинська.
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