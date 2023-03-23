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Доносила аж до 35 тижня: у Львові унікальний випадок народження трійні

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Львів, Четвер 23 березня 2023 09:50
Доносила аж до 35 тижня: у Львові унікальний випадок народження трійні У Львові жінка народила трійню (facebook.com/Марія Малачинська)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові в перинатальному центрі народилася трійня дівчаток, яких мама доносила аж до 35 тижнів вагітності. Лікарі називають цей випадок унікальним.

Про це повідомили на сторінці Львівського обласного клінічного перинатального центру у Facebook.

Яка вага дітей

За словами гендиректорки перинатального центру Марії Малачинської, дві дівчинки народилися з вагою 2450 грамів, а третя дитина - 2480 грами,

Також вона розповіла, що майбутня мама Тетяна перебувала у відділенні екстрагенітальних захворювань та акушерської патології від 32-го тижня вагітності.

Повідомляють, що після того, як трійню сестричок оглянули суміжні спеціалісти, їх виписали. Зараз дівчатка уже на грудному вигодовуванні.

Доносила аж до 35 тижня: у Львові унікальний випадок народження трійніДоносила аж до 35 тижня: у Львові унікальний випадок народження трійніДоносила аж до 35 тижня: у Львові унікальний випадок народження трійніУ Львові жінка народила трійню (скриншот)

Як пройшли пологи

Відомо, що дівчатка народилися внаслідок кесаревого розтину.

"Трійня оглянута суміжними спеціалістами, налагоджене грудне вигодовування. Бажаємо малечі безтурботного дитинства у квітучій Україні", - побажала Марія Малачинська.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі вперше за 25 років жінка народила трійню.

Також гінеколог розповідала про багатоплідну вагітність та що на неї впливає.

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