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Это уже ее восьмая беременность: на Волыни женщина родила двойню в скорой

На Волыни женщина в скорой родила двойню (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Женщина из села Шклинь Волынской области родила двойню прямо в машине экстренной медицинской помощи. Известно, что это восьмые роды женщины.

Почему медики решили экстренно принимать роды в скорой, сообщает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала использовались следующие источники: Facebook-страница Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и сайт Perinatal center.

Детали

Так, ночью 26 ноября в Горохивское отделение ЭМД поступил вызов о преждевременных родах.

Бригада быстро прибыла на место вызова, медики решили немедленно госпитализировать 33-летнюю роженицу. Срок ее беременности был примерно 20 недель.

При транспортировке родовая деятельность резко возрастала. Поэтому фельдшер решил принимать роды прямо в машине скорой на обочине дороги.

Женщина родила двойню - мальчика и девочку, их вес до 500 г.

Маму вместе с новорожденными доставили в профильное учреждение здравоохранения. Сейчас они находятся там под наблюдением врачей.

Медики обратились к беременным женщинам, проживающим на территории области и призывали не подвергать себя и своих детям опасности. Важно обязательно наблюдать беременность в заведении здравоохранения, по возможности, заранее приезжать в роддом.

Это поможет детям появляться на свет под контролем профильных специалистов, где есть все необходимое оборудование для спасения жизни.

Признаки, что начались схватки

Оптимальным сроком для родов считают период после 38-й недели. В этот период организм женщины начинает самостоятельно готовиться к этому событию.

Уровень гормонов, отвечающих за вынашивание плода, в крови беременной снижается, в это время повышается уровень другого гормона, провоцирующего родовую деятельность.

Вот несколько признаков настоящих схваток:

  • схватки, сначала слабые и нерегулярные, постепенно усиливаются и становятся регулярными, то есть повторяются через определенный промежуток времени
  • продолжительность каждой схватки не менее 45 секунд
  • если вы начинаете активно двигаться, схватки не исчезают
  • интенсивность схваток постепенно нарастает - они становятся сильнее и продолжаются дольше
  • во время схваток вам трудно разговаривать с другими людьми

Это общие признаки, по которым можно ориентироваться. В то же время следует помнить, что все люди особенные, поэтому у каждой женщины роды имеют характерные признаки.

Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области женщина родила 10 детей.

Также читайте об уникальном случае рождения тройни во Львове.

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