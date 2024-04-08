Це варто побачити. Українцям показали, як тренуються водолази-рятувальники (фото)

У мережі показали, як проходять тренування водолазів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку ДСНС України у Facebook розповідає, що відомо про ці навчання.

Що відомо про навчання водолазів

Згідно з опублікованим повідомленням, під час тренування водолази ДСНС вдосконалюють свої вміння та навички за допомогою сучасного обладнання.

До використання обладнання необхідно уважно перевірити (фото: od.dsns.gov.ua)

Уточнюється, що тренування на воді проводяться на постійній основі, адже дають змогу швидко та ефективно виконувати завдання за призначенням.

Рятувальники на катері (фото: od.dsns.gov.ua)

"Так наші надзвичайники готові до будь-яких викликів", - підсумували у прес-службі відомства.

Тренування водолазів ДСНС (фото: od.dsns.gov.ua)