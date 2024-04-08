ua en ru
Пн, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Це варто побачити. Українцям показали, як тренуються водолази-рятувальники (фото)

Понеділок 08 квітня 2024 11:30
UA EN RU
Це варто побачити. Українцям показали, як тренуються водолази-рятувальники (фото) Робота водолазів - нелегка й відповідальна (фото: facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Ірина Костенко

У мережі показали, як проходять тренування водолазів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку ДСНС України у Facebook розповідає, що відомо про ці навчання.

Що відомо про навчання водолазів

Згідно з опублікованим повідомленням, під час тренування водолази ДСНС вдосконалюють свої вміння та навички за допомогою сучасного обладнання.

Це варто побачити. Українцям показали, як тренуються водолази-рятувальники (фото)

До використання обладнання необхідно уважно перевірити (фото: od.dsns.gov.ua)

Уточнюється, що тренування на воді проводяться на постійній основі, адже дають змогу швидко та ефективно виконувати завдання за призначенням.

Це варто побачити. Українцям показали, як тренуються водолази-рятувальники (фото)

Рятувальники на катері (фото: od.dsns.gov.ua)

"Так наші надзвичайники готові до будь-яких викликів", - підсумували у прес-службі відомства.

Це варто побачити. Українцям показали, як тренуються водолази-рятувальники (фото)

Це варто побачити. Українцям показали, як тренуються водолази-рятувальники (фото)

Це варто побачити. Українцям показали, як тренуються водолази-рятувальники (фото)

Це варто побачити. Українцям показали, як тренуються водолази-рятувальники (фото)

Це варто побачити. Українцям показали, як тренуються водолази-рятувальники (фото)

Це варто побачити. Українцям показали, як тренуються водолази-рятувальники (фото)

Тренування водолазів ДСНС (фото: od.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "елітні війська" й ділилися з вами рідкісними кадрами з бойовими водолазами, які нищать ворога в тилу.

Дивіться також, як тренують українських пожежників у польових умовах.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Рятувальники Водойми
NEWS
Ще 13 танків та майже 900 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії
Ще 13 танків та майже 900 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії