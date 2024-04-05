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Українцям показали, як тренують пожежників у польових умовах: унікальні фото

П'ятниця 05 квітня 2024 11:06
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Українцям показали, як тренують пожежників у польових умовах: унікальні фото Лісові пожежі небезпечні не лише для людей (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Українцям продемонстрували, як проходять тактико-спеціальні навчання українських пожежників та лісничих у польових умовах.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку "Міністерство лісу" у Telegram розповідає, що відомо про ці навчання та їх мету.

Де проходили навчання

Підготовка до пожежонебезпечного періоду триває нині на Дніпропетровщині.

Тактико-спеціальні навчання були проведені працівниками філії "Новомосковський військовий лісгосп" спільно з підрозділом ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Було відпрацьовано, зокрема, ефективність застосування техніки та засобів пожежогасіння у польових умовах.

Українцям показали, як тренують пожежників у польових умовах: унікальні фото

Такі навчання потрібні і пожежникам, і лісничим (фото: t.me/ministrles)

Мета навчання

У ДП "Ліси України" наголошують, що запобігання лісовим пожежам - один із найважливіших напрямків діяльності лісівників.

"Аби знизити ризик виникнення лісових пожеж, впродовж усього пожежонебезпечного періоду виконуються профілактичні роботи", - пояснили експерти.

Українцям показали, як тренують пожежників у польових умовах: унікальні фото

Лісові пожежі - виклик для рятувальників (фото: t.me/ministrles)

Уточнюється, що спільні навчання та тренування проводяться щорічно - щоб підвищити готовність до надзвичайних ситуацій у лісових масивах.

Крім цього, вони:

  • підвищують рівень професійної підготовки
  • покращують взаємодію підрозділів між собою

Українцям показали, як тренують пожежників у польових умовах: унікальні фото

Злагоджена робота - запорука успіху (фото: t.me/ministrles)

Що відбувалось під час навчань

Під час навчань рятувальники та лісівники:

  • продемонстрували різні методи боротьби з лісовими пожежами
  • відпрацювали злагодженість підрозділів
  • перевірили спеціалізовану техніку
  • перевірили готовність особового складу до всіх дій на випадок виникнення лісової пожежі

Українцям показали, як тренують пожежників у польових умовах: унікальні фото

Українцям показали, як тренують пожежників у польових умовах: унікальні фото

Українцям показали, як тренують пожежників у польових умовах: унікальні фото

Українцям показали, як тренують пожежників у польових умовах: унікальні фото

Українцям показали, як тренують пожежників у польових умовах: унікальні фото

Українцям показали, як тренують пожежників у польових умовах: унікальні фото

Навчання пожежників і лісничих у польових умовах (фото: t.me/ministrles)

Українцям нагадали також про необхідність дотримуватися правил протипожежної безпеки поблизу лісів, степів та інших відкритих територій.

"Пам'ятайте, що випалювання сухої рослинності та її залишків тягне за собою адміністративну і навіть кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства", - підсумували у ДП "Ліси України".

Нагадаємо, раніше ми розповідали й показували, як готують чотирилапих прикордонників.

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