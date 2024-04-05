Українцям показали, як тренують пожежників у польових умовах: унікальні фото
Українцям продемонстрували, як проходять тактико-спеціальні навчання українських пожежників та лісничих у польових умовах.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку "Міністерство лісу" у Telegram розповідає, що відомо про ці навчання та їх мету.
Де проходили навчання
Підготовка до пожежонебезпечного періоду триває нині на Дніпропетровщині.
Тактико-спеціальні навчання були проведені працівниками філії "Новомосковський військовий лісгосп" спільно з підрозділом ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Було відпрацьовано, зокрема, ефективність застосування техніки та засобів пожежогасіння у польових умовах.
Такі навчання потрібні і пожежникам, і лісничим (фото: t.me/ministrles)
Мета навчання
У ДП "Ліси України" наголошують, що запобігання лісовим пожежам - один із найважливіших напрямків діяльності лісівників.
"Аби знизити ризик виникнення лісових пожеж, впродовж усього пожежонебезпечного періоду виконуються профілактичні роботи", - пояснили експерти.
Лісові пожежі - виклик для рятувальників (фото: t.me/ministrles)
Уточнюється, що спільні навчання та тренування проводяться щорічно - щоб підвищити готовність до надзвичайних ситуацій у лісових масивах.
Крім цього, вони:
- підвищують рівень професійної підготовки
- покращують взаємодію підрозділів між собою
Злагоджена робота - запорука успіху (фото: t.me/ministrles)
Що відбувалось під час навчань
Під час навчань рятувальники та лісівники:
- продемонстрували різні методи боротьби з лісовими пожежами
- відпрацювали злагодженість підрозділів
- перевірили спеціалізовану техніку
- перевірили готовність особового складу до всіх дій на випадок виникнення лісової пожежі
Навчання пожежників і лісничих у польових умовах (фото: t.me/ministrles)
Українцям нагадали також про необхідність дотримуватися правил протипожежної безпеки поблизу лісів, степів та інших відкритих територій.
"Пам'ятайте, що випалювання сухої рослинності та її залишків тягне за собою адміністративну і навіть кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства", - підсумували у ДП "Ліси України".
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