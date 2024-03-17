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"Елітні війська": дивіться рідкісні кадри з бойовими водолазами, які нищать ворога в тилу

Неділя 17 березня 2024 14:08
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"Елітні війська": дивіться рідкісні кадри з бойовими водолазами, які нищать ворога в тилу Як тренуються військові-водолази (фото: instagram.com/libkos)
Автор: Поліна Іваненко

Фотограф Костянтин Ліберов, який показує, що відбувається на фронті, розповів, як проходить тренування військових-водолазів. Захисники України виконують дуже складні задачі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Ліберов поділився в Instagram.

Ліберов розповів, що ці кадри було зроблено на початку березня, на півдні, в Одесі. На них можна побачити цікаве тренування бойових водолазів з загону спецпризначення.

&quot;Елітні війська&quot;: дивіться рідкісні кадри з бойовими водолазами, які нищать ворога в тилу
Бойові водолази (фото: instagram.com/libkos)

"Коротше, це наші елітні війська, які роблять наднебезпечну та зовсім непублічну роботу, але, як правило, дуже неприємну та болючу для ворога. На рахунку хлопців немало успішних операцій в тилу ворога, а човен, який на тренуванні ми лагідно прозвали "одуванчик" - весь в зароблених дірках від ворожих куль", - зазначив фотограф.

&quot;Елітні війська&quot;: дивіться рідкісні кадри з бойовими водолазами, які нищать ворога в тилу&quot;Елітні війська&quot;: дивіться рідкісні кадри з бойовими водолазами, які нищать ворога в тилу

Військові-водолази (фото: instagram.com/libkos)

Також він розповів, що це тренування "красномовно натякає" на характер спецоперацій, які проводять українські військові. Вони мають підплисти човном на небезпечну до берега відстань, причепити до себе важку міну, зануритись під воду та непомітно здійснити мінування берега.

&quot;Елітні війська&quot;: дивіться рідкісні кадри з бойовими водолазами, які нищать ворога в тилу

&quot;Елітні війська&quot;: дивіться рідкісні кадри з бойовими водолазами, які нищать ворога в тилу

Тренування військових (фото: instagram.com/libkos)

А потім їм потрібно повернутися до човна та швидко дістатися безпечного місця, поки не помітив ворог.

&quot;Елітні війська&quot;: дивіться рідкісні кадри з бойовими водолазами, які нищать ворога в тилу

&quot;Елітні війська&quot;: дивіться рідкісні кадри з бойовими водолазами, які нищать ворога в тилу

Водолази, які мінують ворожі позиції (фото: instagram.com/libkos)

"І так, морська вода й на початку березня ще дуже холодна, а багато виконаних ними завдань відбувались взагалі взимку", - додав Ліберов.

&quot;Елітні війська&quot;: дивіться рідкісні кадри з бойовими водолазами, які нищать ворога в тилу
Бойові українські водолази (фото: instagram.com/libkos)

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, що воїн, який втратив ногу, виборов "золото" та "срібло" на міжнародних змаганнях.

Окрім цього, раніше стало відомо, що зірка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон знялася у фотосесії на підтримку військових з ампутаціями.

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