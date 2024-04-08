Это стоит увидеть. Украинцам показали, как тренируются водолазы-спасатели (фото)

В сети показали, как проходят тренировки водолазов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу ГСЧС Украины в Facebook рассказывает, что известно об этих учениях.

Что известно про обучение водолазов

Согласно опубликованному сообщению, во время тренировки водолазы ГСЧС совершенствуют свои умения и навыки с помощью современного оборудования.

До использования оборудование необходимо тщательно проверить (фото: od.dsns.gov.ua)

Уточняется, что тренировки на воде проводятся на постоянной основе, так как позволяют быстро и эффективно выполнять задачи по назначению.

Спасатели на катере (фото: od.dsns.gov.ua)

"Так наши чрезвычайники готовы к любым вызовам", - подытожили в пресс-службе ведомства.

Тренировка водолазов ГСЧС (фото: od.dsns.gov.ua)