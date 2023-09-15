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"Це тільки початок": українські полярники показали грандіозне повернення пінгвінів

Полярники показали масштабне повернення пінгвінів (фото: кадр з відео)
Автор: Тетяна Самарук

В Антарктиці сотні пінгвінів "окупували" українську полярну станцію ім. Академіка Вернадського. За останні кілька днів кількість пінгвінів зросла до 600.

Про це повідомили на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Що відомо

Фахівці повідомляють, що менше ніж тиждень тому до "Вернадського" завітав перший субантарктичний пінгвін у цьому сезоні. Однак, наразі їх вже цілі натовпи.

"Чорно-білі птахи десятками прибувають до української станції, а загалом на нашому острові Галіндез за останні дні кількість пінгвінів зросла з 50 до 600! І це тільки початок", - йдеться у повідомленні.

Через теплий клімат час повернення пінгвінів до "Вернадського" змінився. Цього року вже у вересні (початок антарктичної весни) в районі Галіндезу стоїть досить тепла, як для цього сезону, погода.

Температура мінус 5 С⁰ - це середня температура повітря, та води - мінус 1,1 С⁰. Відомо, що морського льоду майже немає, тож пінгвіни раніше припливають на місця гніздових колоній, тому і раніше почнуть відкладати яйця.

Полярники показали масштабне повернення пінгвінів (фото: кадр з відео)

Коли з'явились перші пінгвіни

Експерти додали, що перші гніздові колонії теплолюбних субантарктичних пінгвінів з'явилися в районі Аргентинських островів наприкінці 2000-х. Відтоді строки відкладання ними яєць значно змістились: з кінця листопада на початок місяця.

За словами учасника 28-ї української антарктичної експедиції, біолога Вадима Ткаченка, зсув колоній цього виду пінгвінів на південь і зміна строків їхнього репродуктивного періоду - яскрава ілюстрація потепління в регіоні.

Також спеціалісти зауважили, що триматися великими групами пінгвіни навчилися в процесі еволюції, адже така поведінкова стратегія допомагає не лише зігріватися, а й захищатися від хижаків.

Раніше полярники показували, які гриби ростуть в Антарктиді.

Також українські полярники показали неймовірне явище в Антарктиді, якого ще ніхто не бачив.

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