Просто неймовірно. Українські полярники показали, які гриби ростуть в Антарктиді (фото)

Хоч в Антарктиді панують умови вічної мерзлоти, але деякі гриби здатні вижити навіть там. Звичайно ж, різноманітність їхніх видів не така велика, як на інших континентах. Українські полярники із дослідницької станції "Академік Вернадський" показали, як виглядають ці унікальні гриби.

Про це пише Національний антарктичний науковий центр у Facebook .

Звідки беруться гриби в Антарктиді

В Антарктиді ростуть як мікроскопічні паразити, що уражують рослини, так і звичні нам шапинкові гриби.

"Цих красенів на фото наші біологи виявили поблизу грота на острові Дарбо, що розташований на південь від "Вернадського". Найімовірніше, це гриб роду омфаліна. Його представники трапляються як в полярних регіонах, так і в наших широтах, зокрема в Україні", - пишуть полярники.

Омфаліни досить дрібні й полюбляють ділянки так званих мохових банків. Зовні дуже схожі на опеньки. Мають парасолеподібну шапку, що піднята з боків та увігнута всередині, а колір різних видів варіюється від коричневого до світло бежевого.

Ось такі гриби ростуть в Антарктиді (фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр)

Чи можна їсти ці гриби

Полярники зазначили, ці гриби вони не їдять.

"На крижаному континенті людям заборонено втручатися в життя природи, зокрема, вилучати тварин, рослини, гриби та навіть камінці. Відбір зразків можуть проводити лише вчені в невеликій кількості для подальших досліджень, що передбачені технічним завданням", - пояснюють працівники станції.

Також вони додають, що здебільшого омфаліни є неїстівними. Тож полярники на "Вернадському" ласують традиційними консервованими грибами.