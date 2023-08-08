Українські полярники показали неймовірне явище в Антарктиді. Ви такого ніколи не бачили! (фото)

Антарктида - це зовсім інший світ, де панують інші правила та зустрічаються різноманітні незвичні явища. Але якщо ви думаєте, що на землі вічного холоду немає нічого прекрасного, то глибоко помиляєтеся.

Полярники зі станції Вернадського спростували цю думку на своїй сторінці у Facebook .

Що надзвичайного помітили в Антарктиді

Тренд на кольори в стилі Барбі добрався й до вічних льодів. Рожевий - це колір світанків і заходів сонця в гарну погоду, тобто коли небо не затягнуте хмарами.

Оскільки кольори неба відбиваються в океані, то все, що є навколо, стає насичено рожевого кольору.

Світанок чи захід сонця в Антарктиді (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

В Антарктиці немає таких дня й ночі, до яких ми традиційно звикли: взимку сонце не встає з-за обрію, а влітку не сідає за нього. Таким чином чотири місяці люди проводять в суцільній темряві.

Наразі в Антарктиді триває полярна ніч. Це період, коли Сонце понад 24 години не з'являється з-за горизонту. Найкоротша полярна ніч спостерігається на широті 66°33' - лише добу, а найдовша на полюсах - шість місяців.

Полярна ніч в Антарктиді завершиться 18 серпня (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Окрім того, декілька інших чинників впливають на появу безперервного дня чи ночі. Найважливіші з них - явище заломлення сонячного світла в атмосфері, положення спостерігача над рівнем моря, марева, та той факт, що Сонце - сферичне тіло, а не точка.

Марева, що виникають на континенті Антарктиди, є більш дивовижними, ніж в Арктичних регіонах, створюючи, наприклад, низку явних заходів і сходів сонця, в той час, як насправді сонце постійно перебуває за горизонтом.

Таке фантастичне явище трапляється нечасто, але є надзвичайно гарним для полярників (фото: facebook.com/AntarcticCenter)