Блогерка Монро під час війни ходила в ТЦК і проходила ВЛК: "складно про це казати"

Відома українська травесті-діва Монро розповіла, як ходила до ТЦК і проходила військово-лікарську комісію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на підкаст "Ночі Дівочі" .

Монро під час війни ходила до військкомату

За словами знаменитості, зараз вона здобуває вищу психологічну освіту, тому їй потрібно було поновити деякі документи, зокрема - військовий квиток.

Відомо, що за паспортом Монро - чоловік, хоча прізвище змінила.

Монро (фото: instagram.com/monritta)

"Мені потрібен був документ, тому що я вступила навчатися. У мене був старий-старий документ, можливо, мені тоді було 16-17 років. Можливо, і його було б достатньо, але я вирішила закрити це питання", - розповіла блогерка.

Травесті-діва каже, що сходила до ТЦК та пройшла військово-лікарську комісію. Наразі у неї є відстрочка від армії.

"Я була в ТЦК. У мене є документи, військовий квиток. Пройшла ВЛК. Сама прийшла (до ТЦК - прим. ред.). Направили на ВЛК. Прийшла о 9 ранку ВЛК з аналізами. Пройшла ВЛК одну, другу. Мені складно про це казати, але йшла я як на розстріл", - поділилася зірка.

Монро також додала, що боялася йти до ТЦК, адже очікувала осуду. Однак все було не так страшно, як вона думала.

У результаті їй допомагали, підтримували та навіть фотографувалися.