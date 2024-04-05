7 українських зірок, які відхрестилися від родичів з РФ через війну

Після початку великої війни у багатьох відносини з тими родичами, які мешкають на території Росії, почали дуже стрімко тоншати і рватися, оскільки з’ясувалося, що ті родичі живуть в абсолютно іншій реальності. Така ситуація склалася з героями нашого сьогоднішнього матеріалу, які вимушені були з політичних причин припинити спілкування з близькими.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто з українських знаменитостей відхрестився від родичів з РФ через війну.

Наталія Могилевська

Після повномасштабного вторгнення РФ співачка намагалася спілкуватися з братом, який живе в країні-агресорці. Однак незабаром Могилевська кинула спроби довести йому, наскільки сильно пропаганда промиває мізки росіянам.

"У мене є рідні у РФ. Досить важко було з ними говорити. Мій брат казав мені: "А якого року це відео? Що ти мені надсилаєш?" Пропаганда дуже сильна. Люди - зомбовані. За два місяці війни тільки тупий, глухий і сліпий не зрозумів, що відбувається. Але все одно є дірки в залізній завісі, щоб розсудлива людина могла все зважити та мати свою думку", - розповідала Наталія.

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Анна Різатдінова

Спортсменка зізналася, що перестала підтримувати спілкування з матір'ю, яка залишилася в окупованому Росією Криму, через неоднозначну позицію останньої.

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2016 деякий час намагалася переконати близьку людину, що вона піддалася впливу російської пропаганди.

Однак остання розмова призвела до інсульту в матері спортсменки. Крім того, бабуся гімнастки підтримує Путіна і розв'язану ним війну.

Різатдінова іронічно "подякувала" кремлівському вождю за руйнування її родини.

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Стася Ровінська

Екс-ведуча каналу "1+1" припинила спілкування з власною матір'ю, Сніжаною Єгоровою, через її відкриту підтримку Путіна.

Ровінська вважає, що мамі, яка наразі проживає в Туреччині, платять за її антиукраїнську позицію.

Стася Ровінська зі Сніжаною Єгоровою (фото: instagram.com/sia_rovinska)

Віталій Козловський

В РФ у виконавця мешкає старша рідна сестра з родиною. Перші дні Віталій намагався з ними говорити, пояснювати, але все марно.

"Багатьох прокляв і послав кудись подалі. Мені кажуть, що так не можна, ти собі так лихо накличеш. А як сьогодні можна, коли прийшли до тебе додому та вбивають усіх?", - поділився співак в одному зі своїх інтерв'ю.

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Єгор Соболєв

Ведуча національного телемарафону Марічка Падалко зізналася, що її чоловік, колишній нардеп Єгор Соболєв, повністю відмовився від спілкування з батьками, які проживають в Анапі, що на півдні країни-терориста.

Вони відмовляються засуджувати кремлівську агресію, стверджуючи, що "не все так однозначно".

Єгор Соболєв і Марічка Падалко (фото: instagram.com/yehorsoboliev)

Григорій Решетник

Ведучий романтичного реаліті "Холостяк" розповів про свою хрещену матір, родом із Миколаєва, яка посварилася з родичами з України.

Наразі жінка проживає в Росії, тоді як її сини та чоловік є військовослужбовцями, можливо, навіть беруть участь у бойових діях на території України.

За словами Григорія, 24 лютого 2022 року хрещена відправила його батькам таке повідомлення: "Ну що, напросилися? Так вам і треба! Тепер будемо вас виховувати!".

Григорій Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Світлана Тарабарова

Співачка відхреститися віді свого дядька із Росії через те, що рідний брат її мами після новин про бої в Херсоні написав привітання з тим, що їх "нарешті звільнили".

"Ми листувалися всією сім'єю з цією людиною. Ми закінчили з ним листуватися, коли мама сказала заблокувати його. Рідна сестра сказала. Він не розуміє, він сліпий, настільки пропаганда виїла йому мозок", - поділилася Тарабарова.

Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)