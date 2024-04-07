"Это не следственный изолятор". Блогерша Монро поделилась впечатлениями после посещения ТЦК

Блогерша Монро ответила, не возникало ли у нее проблем после интервью, в котором она рассказала, как во время войны ходила в ТЦК , и "шла туда как на расстрел".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для OBOZ.UA.

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Как объяснила Монро, она сказала, что "шла в ТЦК как на расстрел", потому что ожидала "какого-то не такого отношения к себе".

"Почему кто-то должен был обижаться? Я максимально старалась все на позитиве преподнести. Рассказывая о ТЦК, старалась объяснить людям, что не надо бояться - это не следственный изолятор. По крайней мере я там не почувствовала какого-то негативного отношения. Даже думаю об этом написать книгу, потому что фиксирую все свои ощущения и события с самого начала большой войны", - поделилась она.

Монро (фото: instagram.com/monritta)

Также знаменитость призналась, что ей странно, почему государство с ней до сих пор сотрудничает.

"Я в Украине, никуда не выезжаю. Максимально стараюсь положительно озвучивать, что происходит в государственных органах. Я же ходила не только в ТЦК, но и в поликлинику, потому что проходила военно-врачебную комиссию, ЗАГС. Это все было нужно для документов", - сказала Монро.

"В 45 лет мне необходимо было вклеить в паспорт новое фото или получить id-карту, и я задумала заодно сменить фамилию на Монро. Почему не сделала этого раньше - не знаю, мысли такие были", - отметила она.

Чтобы к ней не было никаких вопросов, блогерша решила, что нужно все свои документы оформить юридически грамотно.

Процесс, который, говорит звезда, начался в прошлом году и закончился в начале 2024-го, был очень долгий, однако сложно ей не было.

Монро (фото: instagram.com/monritta)

"Имел место очень долгий процесс, постоянно ходила, доносила какие-то бумаги. Наблюдались и некоторые бюрократические моменты, но мне не сложно было. И плюс вышла наконец-то из своего пузыря в реальный мир, увидела, как это происходит, как люди живут, кто приходит, как относятся работники", - поделилась Монро.

Также она подчеркнула, что специально сидела в очередях, "чтобы все для себя фиксировать".

"И, честно признаюсь, была поражена разницей между историями, которые распространяются по интернету, и реальностью, которую увидела. Никого не паковали при мне. Конечно, разные ситуации бывают, как и разные люди - в любой сфере. И то, что мы видим в Telegram-каналах, действительно, видимо, имеет место тоже. Как людей заламывают, бьют, издеваются - но не массово. То, что я видела, было в рамках закона", - отметила знаменитость.