"Це що таке": Анна Трінчер показала тест на вагітність

Трінчер показала тест на вагітність - скільки на ньому смужок

Блогерка не стала детально про усе розповідати. Вона лише повідомила про те, що учора їй довелося їхати в аптеку на вагітність аж о 22:00 годині. Потім вона показала тест. Хто саме його робив - невідомо, але Трінчер демонструвала усе так, нібито це вона хотіла дізнатися, чи вагітна.

Трінчер заінтригувала мережу, але не стала усе детально пояснювати (скріншот)

Результат тесту, судячи з усього, Трінчер здивував. І хоча він показав лише одну смужку, на фото можна розгледіти ще одну майже непомітну рисочку. Можливо, це просто тінь, але співачка написала: "Це шо таке".

Трінчер показала тест на вагітність (скріншот)

Втім, згодом стало відомо, що тест Трінчер купувала не для себе. Вона "витримала інтригу", а потім усе ж розповіла, що її подруга-блогерка почала підозрювати, що завагітніла.

Стосунки Трінчер та Волошина - що відомо

Співачка та блогер одружилися восени 2022 року. Вони не влаштовували гучне свято, а натомість провели церемонію у родинному колі. Але нещодавно навколо зіркової пари почали з'являтися чутки. Блогер Богдан Беспалов заявляв, що Трінчер розлучилася з Волошиним через його зраду.

Після цього співачка коментувала ситуацію. Вона зазначила, що не стала б вибачати чоловіка, якби він її зрадив. А згодом Волошин "засвітився" на сайті для знайомств. У блогера знайшли верифікований акаунт, який нібито неможливо зробити сторонній людині. Втім, Трінчер та її чоловік не стали спростовувати чутки й нині нічого не розповідають про свій шлюб.