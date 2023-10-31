Колишній чоловік Ані Лорак знову підігрів чутки про розлучення з молодою дружиною
Колишній опальної співачки Ані Лорак вкотре підігрів чутки про розлучення з другою дружиною. Так, у своїх соцмережах Мурат Налчаджиоглу вирішив позбутися статусу одруженого чоловіка.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бізнесмена.
Мурат Налчаджиоглу видалив статус одруженого чоловіка
Якщо раніше у соцмережах Мурата було вказано, що він є чоловіком Лілії, то зараз ця інформація у його блозі більше не відображається.
Мурат Налчаджиоглу з дружиною Лілією (фото: instagram.com/muratnalca)
Більше того, бізнесмен видалив посилання на акаунт молодої обраниці, а також відписався від неї в Instagram.
До слова, раніше на сторінці візажистки також було вказано, що вона дружина Мурата.
Зараз вона теж перестала стежити за його блогом і видалила всі їхні спільні світлини.
Мурат Налчаджиоглу з дружиною Лілією (фото: instagram.com/muratnalca)
Нагадаємо, нещодавно колишній чоловік співачки-зрадниці прокоментував чутки про ймовірне розлучення.
Він звернувся до шанувальників з проханням не лізти в його особисте життя.
Раніше ексчоловік Ані Лорак відповів, чи збирається він миритися зі співачкою після другого ймовірного розлучення.
Також ми розповідали, що Мурат Налчаджиоглу зустрівся з донькою у Туреччині.