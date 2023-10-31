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Колишній чоловік Ані Лорак знову підігрів чутки про розлучення з молодою дружиною

Вівторок 31 жовтня 2023 20:30
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Колишній чоловік Ані Лорак знову підігрів чутки про розлучення з молодою дружиною Мурат Налчаджиоглу з дружиною Лілією (фото: instagram.com/muratnalca)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишній опальної співачки Ані Лорак вкотре підігрів чутки про розлучення з другою дружиною. Так, у своїх соцмережах Мурат Налчаджиоглу вирішив позбутися статусу одруженого чоловіка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бізнесмена.

Мурат Налчаджиоглу видалив статус одруженого чоловіка

Якщо раніше у соцмережах Мурата було вказано, що він є чоловіком Лілії, то зараз ця інформація у його блозі більше не відображається.

Колишній чоловік Ані Лорак знову підігрів чутки про розлучення з молодою дружиною

Мурат Налчаджиоглу з дружиною Лілією (фото: instagram.com/muratnalca)

Більше того, бізнесмен видалив посилання на акаунт молодої обраниці, а також відписався від неї в Instagram.

До слова, раніше на сторінці візажистки також було вказано, що вона дружина Мурата.

Зараз вона теж перестала стежити за його блогом і видалила всі їхні спільні світлини.

Колишній чоловік Ані Лорак знову підігрів чутки про розлучення з молодою дружиною

Колишній чоловік Ані Лорак знову підігрів чутки про розлучення з молодою дружиною

Мурат Налчаджиоглу з дружиною Лілією (фото: instagram.com/muratnalca)

Нагадаємо, нещодавно колишній чоловік співачки-зрадниці прокоментував чутки про ймовірне розлучення.

Він звернувся до шанувальників з проханням не лізти в його особисте життя.

Раніше ексчоловік Ані Лорак відповів, чи збирається він миритися зі співачкою після другого ймовірного розлучення.

Також ми розповідали, що Мурат Налчаджиоглу зустрівся з донькою у Туреччині.

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Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу розлучення звезды шоу-бизнеса