"Якщо людина зрадила - вона полетить з мого життя": Анна Трінчер відреагувала на чутки про розлучення з Волошиним
Після чуток про розлучення Анни Трінчер з чоловіком, які почав розповсюджувати блогер, співачка заявила, що не вибачить людину, яка їй зрадить.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories виконавиці.
Реакція Трінчер на чутки про своє розлучення
Артистка бурхливо прокоментувала слова блогера про те, що вона остаточно розійшлася з Олександром Волошиним, і що трапилося це, начебто, через його зраду.
"Я абсолютно засуджую та зневажаю людей, які займаються поширенням вигаданих фактів, фальсифікують реальність", - емоційно написала Трінчер.
Щодо слів Богдана Беспалова про зраду чоловіка співачки, то вона зазначила, що ніколи не пробачить того, хто так з нею вчинить.
"Якщо людина зрадила, вона у той же час полетить з мого життя, для цього ніякі "репутаційні ризики не завадять", - додала Трінчер.
Анна Трінчер прокоментувала чутки про розлучення (скріншот: instagram.com/annatrincher_official)
Пізніше, на питання підписників, чи є це все правдою, Анна відповіла - ні.
Анна Трінчер прокоментувала чутки про розлучення (скріншот: instagram.com/annatrincher_official)
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