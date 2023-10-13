Чоловік Анни Трінчер "засвітився" на сайті для знайомств (відео)

У чоловіка співачки Анни Трінчер знайшовся акаунт на сайті знайомств. До цього ходило багато чуток про розлучення пари.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал BespaLOVmedia.

Чоловік Трінчер "спалився" на сайті знайомств

Докази того, що Олександр Волошин зареєструвався на Tinder, надіслали скандальному блогеру Богдану Беспалову його "кошенята".

Так, у новому ролику він зазначив, що профіль бізнесмена - варифікований, а це на цьому сайті знайомств підробити неможливо.

Сторінка Волошина на Tinder (фото: t.me/bespalovmusic)

"Це реальна сторінка Олександра. Ви запитаєте: "І що тут такого?" Я згоден, якщо ви просто зустрічалися, розлучилися, але вони ж у шлюбі. І коли двоє людей одружені, один з яких зависає на Tinder, моє запитання: це точно криза? Або мова йде про те, що ви приховуєте реальну причину, чому ви не разом?" - сказав Беспалов.

Також Беспалов звернувся до пари у своєму Telegram-каналі:

"Я все розумію, але якщо ви обрали шлях "глянцевої картинки" шлюбу, не потрібно так палитись. Інакше "любовна любов" швидко зійде на нівець, а нас чекатимуть чергові емоційні сторіс Трінчер в Instagram з виправдовуваннями".

Нагадаємо, нещодавно блогер заявив, що Волошин і Трінчер вже давно розірвали свій шлюб, але приховують це.

Причина розлучення криється начебто у зраді коханого співачки.

Подружжя одразу спростувало ці чутки, зазначивши, що вони досі разом, просто у них зараз непростий період.