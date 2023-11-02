"Это что такое": Анна Тринчер показала тест на беременность

Украинская певица и блоггер Анна Тринчер заинтриговала сеть. На фоне слухов о разводе с мужем Александром Волошиным она рассказала о тяжелой ночи и показала тест на беременность.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), обо всем этом Тринчер рассказала в Stories своей Instagram-страницы.
Блогерша не стала подробно обо всем рассказывать. Она лишь сообщила о том, что вчера ей пришлось ехать в аптеку на беременность в 22:00. Затем она показала тест. Кто именно его делал - неизвестно, но Тринчер демонстрировала все так, будто это она хотела узнать, беременна ли.
Тринчер заинтриговала сеть, но не стала все подробно объяснять (скриншот)
Результат теста, судя по всему, Тринчер удивил. И хотя он показал только одну полоску, на фото можно увидеть еще одну почти незаметную черточку. Возможно, это просто тень, но певица написала: "Это что такое".
Тринчер показала тест на беременность (скриншот)
Впрочем, потом стало известно, что тест Тринчер покупала не для себя. Она "выдержала интригу", а затем все же рассказала, что ее подруга-блогерша начала подозревать, что забеременела.
Певица и блоггер поженились осенью 2022 года. Они не устраивали громкий праздник, а провели церемонию в семейном кругу. Но недавно вокруг звездной пары начали появляться слухи. Блогер Богдан Беспалов заявлял, что Тринчер рассталась с Волошиным из-за его измены.
После этого певица комментировала ситуацию. Она отметила, что не стала бы прощать мужа, если бы он ее предал. А впоследствии Волошин "засветился" на сайте для знакомств. У блогера нашли верифицированный аккаунт, который якобы невозможно сделать постороннему человеку. Впрочем, Тринчер и ее муж не стали опровергать слухи и сейчас ничего не рассказывают о своем браке.
Напомним, ранее уже стало известно, что Анджелина Джоли неожиданно высказалась в поддержку Сектора Газа.
Также мы рассказывали, что бывший муж Ани Лорак снова подогрел слухи о разводе с молодой женой.