"Це що таке": Анна Трінчер показала тест на вагітність
Українська співачка та блогерка Анна Трінчер заінтригувала мережу. На тлі чуток про розлучення з чоловіком Олександром Волошиним вона розповіла про важку ніч та показала тест на вагітність.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про усе це Трінчер розповіла у Stories своєї Instagram-сторінки.
Трінчер показала тест на вагітність - скільки на ньому смужок
Блогерка не стала детально про усе розповідати. Вона лише повідомила про те, що учора їй довелося їхати в аптеку на вагітність аж о 22:00 годині. Потім вона показала тест. Хто саме його робив - невідомо, але Трінчер демонструвала усе так, нібито це вона хотіла дізнатися, чи вагітна.
Трінчер заінтригувала мережу, але не стала усе детально пояснювати (скріншот)
Результат тесту, судячи з усього, Трінчер здивував. І хоча він показав лише одну смужку, на фото можна розгледіти ще одну майже непомітну рисочку. Можливо, це просто тінь, але співачка написала: "Це шо таке".
Трінчер показала тест на вагітність (скріншот)
Втім, згодом стало відомо, що тест Трінчер купувала не для себе. Вона "витримала інтригу", а потім усе ж розповіла, що її подруга-блогерка почала підозрювати, що завагітніла.
Стосунки Трінчер та Волошина - що відомо
Співачка та блогер одружилися восени 2022 року. Вони не влаштовували гучне свято, а натомість провели церемонію у родинному колі. Але нещодавно навколо зіркової пари почали з'являтися чутки. Блогер Богдан Беспалов заявляв, що Трінчер розлучилася з Волошиним через його зраду.
Після цього співачка коментувала ситуацію. Вона зазначила, що не стала б вибачати чоловіка, якби він її зрадив. А згодом Волошин "засвітився" на сайті для знайомств. У блогера знайшли верифікований акаунт, який нібито неможливо зробити сторонній людині. Втім, Трінчер та її чоловік не стали спростовувати чутки й нині нічого не розповідають про свій шлюб.
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