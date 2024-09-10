"Це рідкі калорії". Тренер Мандзяк назвав популярний напій, який заважає худнути

Квас - це один з найстаріших напоїв, який відомий людству вже тисячоліттями. Він виник в Східній Європі і був широко поширений серед слов'янських народів. Чимало українців люблять втамовувати спрагу цим солодким напоєм. Але чи можна його пити при схудненні?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-stories відомого тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка.

Чи можна пити квас при схудненні?

Віктор повідомив, що все ж таки квас - це рідкі калорії, бо в складі напою багато цукру.

У 100 грамах квасу 20-30 калорій, тобто, якщо ви пьєте 500 грамів квасу, то отримуєте вже 150 калорій, а це не мало.

"Будь-які калорії, які надходять у тіло, мають нас насичувати. В цьому вся суть, так регулюється харчова поведінка. А рідкі калорії дають погану ситість", - сказав Мандзяк.

За словами експерта, всі солодкі напої дуже погано насичують та сприяють переїданню.

"Організм не фіксує ці калорії і це призводить до переїдання. І квас туди ж відноситься", - резюмував нутриціолог.

Віктор зазначив, що єдине виключення - це молоко.

"Молоко - це рідина з калоріями, але ситна, бо там є білок", - уточнив тренер.

За його словами, молоко належить до ситних напоїв, а також супи, які по своїй суті також являються рідиною.