"Це рідкі калорії". Тренер Мандзяк назвав популярний напій, який заважає худнути
Квас - це один з найстаріших напоїв, який відомий людству вже тисячоліттями. Він виник в Східній Європі і був широко поширений серед слов'янських народів. Чимало українців люблять втамовувати спрагу цим солодким напоєм. Але чи можна його пити при схудненні?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-stories відомого тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка.
Чи можна пити квас при схудненні?
Віктор повідомив, що все ж таки квас - це рідкі калорії, бо в складі напою багато цукру.
У 100 грамах квасу 20-30 калорій, тобто, якщо ви пьєте 500 грамів квасу, то отримуєте вже 150 калорій, а це не мало.
"Будь-які калорії, які надходять у тіло, мають нас насичувати. В цьому вся суть, так регулюється харчова поведінка. А рідкі калорії дають погану ситість", - сказав Мандзяк.
За словами експерта, всі солодкі напої дуже погано насичують та сприяють переїданню.
"Організм не фіксує ці калорії і це призводить до переїдання. І квас туди ж відноситься", - резюмував нутриціолог.
Віктор зазначив, що єдине виключення - це молоко.
"Молоко - це рідина з калоріями, але ситна, бо там є білок", - уточнив тренер.
За його словами, молоко належить до ситних напоїв, а також супи, які по своїй суті також являються рідиною.
До цього, Віктор Мандзяк назвав одну дію, яка точно звузить талію.
Нагадаємо, що тренер Мандзяк розповів, що треба їсти, щоб набрати вагу худим людям.