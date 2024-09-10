ua en ru
Вт, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Це рідкі калорії". Тренер Мандзяк назвав популярний напій, який заважає худнути

Вівторок 10 вересня 2024 10:45
UA EN RU
"Це рідкі калорії". Тренер Мандзяк назвав популярний напій, який заважає худнути Фото: Чому квас може завадити схудненню (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Квас - це один з найстаріших напоїв, який відомий людству вже тисячоліттями. Він виник в Східній Європі і був широко поширений серед слов'янських народів. Чимало українців люблять втамовувати спрагу цим солодким напоєм. Але чи можна його пити при схудненні?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-stories відомого тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка.

Чи можна пити квас при схудненні?

Віктор повідомив, що все ж таки квас - це рідкі калорії, бо в складі напою багато цукру.

У 100 грамах квасу 20-30 калорій, тобто, якщо ви пьєте 500 грамів квасу, то отримуєте вже 150 калорій, а це не мало.

"Будь-які калорії, які надходять у тіло, мають нас насичувати. В цьому вся суть, так регулюється харчова поведінка. А рідкі калорії дають погану ситість", - сказав Мандзяк.

За словами експерта, всі солодкі напої дуже погано насичують та сприяють переїданню.

"Організм не фіксує ці калорії і це призводить до переїдання. І квас туди ж відноситься", - резюмував нутриціолог.

Віктор зазначив, що єдине виключення - це молоко.

"Молоко - це рідина з калоріями, але ситна, бо там є білок", - уточнив тренер.

За його словами, молоко належить до ситних напоїв, а також супи, які по своїй суті також являються рідиною.

До цього, Віктор Мандзяк назвав одну дію, яка точно звузить талію.

Нагадаємо, що тренер Мандзяк розповів, що треба їсти, щоб набрати вагу худим людям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування
NEWS
НБУ встановив ліміти на валютні картки: які обмеження діють відсьогодні
НБУ встановив ліміти на валютні картки: які обмеження діють відсьогодні