Тренер назвав одну дію, яка точно звузить талію

Чимало українців хочуть схуднути, але забувають про просто дію, яка допоможе у цьому.

Що треба робити, щоб якісно худнути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис відомого тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Що треба робити для схуднення

Експерт повідомив, що перед тим як ковтати, треба добре пожувати. Але справа не тільки в цьому: пожована їжа - механічно подрібнена їжа, в такому стані слині легше в неї просочитись, полегшивши подальше травлення.

За словами тренера, кількість жувальних рухів впливає на масу тіла.

Він розказав, що в одному з досліджень, яке проводилося на щурах, було виявлено, що 40 розжовувань в порівнянні з 15 призводять до меншої кількості спожитої їжі.

"І це не дивно, адже в піддослідних, які жували 40 разів була нижча концентрація гормону голоду греліну, і вища - глюкагоноподібного пептиду-1 та холецистокініну - сигнальних молекул ситості. А ще вчені виявили цікаву закономірність: повні люди мають звичку мало жувати і швидко ковтати в порівнянні зі стрункими", - сказав Віктор.

Після цього стає очевидним, що якщо ви гарно жуєте - то маєте вузьку талію.

"Але ж горіхи. Так от, люди їли мигдаль. Пережовували 10, 25 і 40 разів. Кал тих, що жували 10 разів був найбільш жирним. Ви розумієте, що це означає? Якщо в калі багато жиру після споживання горіхів, це означає, що ці горіхи погано засвоїлись. А якщо вони погано засвоїлись, то багато калорій пройшло транзитом. І як би це дико не звучало, для тих, що худнуть чи б'ються із зайвою вагою, це позитивно. Отже, багато жувати - добре, але тільки не горіхи", - резюмував Мандзяк.