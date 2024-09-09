ua en ru
Пн, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тренер назвав одну дію, яка точно звузить талію

Понеділок 09 вересня 2024 10:45
UA EN RU
Тренер назвав одну дію, яка точно звузить талію Фото: Що треба робити, щоб не гладшати (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Віктор Мандзяк

Чимало українців хочуть схуднути, але забувають про просто дію, яка допоможе у цьому.

Що треба робити, щоб якісно худнути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис відомого тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Що треба робити для схуднення

Експерт повідомив, що перед тим як ковтати, треба добре пожувати. Але справа не тільки в цьому: пожована їжа - механічно подрібнена їжа, в такому стані слині легше в неї просочитись, полегшивши подальше травлення.

За словами тренера, кількість жувальних рухів впливає на масу тіла.

Він розказав, що в одному з досліджень, яке проводилося на щурах, було виявлено, що 40 розжовувань в порівнянні з 15 призводять до меншої кількості спожитої їжі.

"І це не дивно, адже в піддослідних, які жували 40 разів була нижча концентрація гормону голоду греліну, і вища - глюкагоноподібного пептиду-1 та холецистокініну - сигнальних молекул ситості. А ще вчені виявили цікаву закономірність: повні люди мають звичку мало жувати і швидко ковтати в порівнянні зі стрункими", - сказав Віктор.

Після цього стає очевидним, що якщо ви гарно жуєте - то маєте вузьку талію.

"Але ж горіхи. Так от, люди їли мигдаль. Пережовували 10, 25 і 40 разів. Кал тих, що жували 10 разів був найбільш жирним. Ви розумієте, що це означає? Якщо в калі багато жиру після споживання горіхів, це означає, що ці горіхи погано засвоїлись. А якщо вони погано засвоїлись, то багато калорій пройшло транзитом. І як би це дико не звучало, для тих, що худнуть чи б'ються із зайвою вагою, це позитивно. Отже, багато жувати - добре, але тільки не горіхи", - резюмував Мандзяк.

Нагадаємо, що тренер Мандзяк розповів, що треба їсти, щоб набрати вагу худим людям.

Читайте також, що тренер Мандзяк дав остаточну відповідь, чи псує фігуру хліб.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
похудение Здорове харчування Здорова їжа Здоров'я
NEWS
Росіяни атакували енергетичні об'єкти в семи областях України
Росіяни атакували енергетичні об'єкти в семи областях України