"Это жидкие калории". Тренер Мандзяк назвал популярный напиток, мешающий худеть

Квас - это один из старейших напитков, известный человечеству уже тысячелетиями. Он возник в Восточной Европе и был широко распространен среди славянских народов. Многие украинцы любят утолять жажду этим сладким напитком. Но можно ли его пить при похудении?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-stories известного тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка.

Можно ли пить квас при похудении?

Виктор сообщил, что все же квас - это жидкие калории, потому что в составе напитка много сахара.

В 100 г кваса 20-30 калорий, то есть, если вы пьете 500 г кваса, то получаете уже 150 калорий, а это не мало.

"Любые калории, которые поступают в тело, должны нас насыщать. В этом суть, так регулируется пищевое поведение. А жидкие калории дают плохую сытость", - сказал Мандзяк.

По словам эксперта, все сладкие напитки очень плохо насыщают и способствуют перееданию.

"Организм не фиксирует эти калории и это приводит к перееданию. И квас туда же относится", – резюмировал нутрициолог.

Виктор отметил, что единственное исключение – это молоко.

"Молоко - это жидкость с калориями, но сытная, потому что там есть белок", - уточнил тренер.

По его словам, молоко относится к сытным напиткам, а также супам, которые по своей сути также являются жидкостью.